Invité surprise dans un aéroport de New York : un raton laveur tombe du plafond (vidéo)

Un incident inattendu et insolite s'est produit au terminal A de l'aéroport de LaGuardia à New York. Une dalle de plafond située près du comptoir d'enregistrement de la compagnie aérienne Spirit Airlines s'est soudainement ouverte, laissant tomber un raton laveur.

Les images des caméras de surveillance montrent l'animal effrayé suspendu aux câbles électriques pendant quelques secondes avant de chuter au sol. Son apparition soudaine a provoqué une véritable panique dans l'aéroport. Passagers et employés se sont dispersés en hurlant.

Malgré tout, certains passagers ont pris la situation avec humour après coup. Selon eux, le raton laveur a au moins apporté une touche de divertissement à l'attente ennuyeuse des vols.

Personne n'a été blessé lors de l'incident. Le raton laveur a également survécu et a été capturé en toute sécurité peu de temps après par les services de contrôle des animaux sauvages.

L'administration de l'aéroport s'est contentée d'appeler les services spécialisés après l'événement. Aucune réduction, compensation ou autre avantage n'a été accordé aux passagers.

On ignore pour l'instant comment le raton laveur a réussi à s'introduire dans le plafond du bâtiment de l'aéroport. Les experts étudient les causes de cet incident et prennent les mesures nécessaires pour éviter qu'à l'avenir de telles situations inattendues ne se reproduisent.