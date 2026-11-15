Le Pape en hélicoptère militaire : un voyage inattendu et fascinant au Pérou (vidéo)

Dans le cadre de sa visite apostolique au Pérou, le Pape Léon XIV a surpris le monde entier par un geste inhabituel. Le pontife a voyagé vers l'une des régions reculées des Andes à bord d'un hélicoptère militaire « Mi-17 » de l'armée de l'air péruvienne. Ce voyage a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux et dans les médias mondiaux.

Le « Papacoptère » et les moments insolites dans le cockpit

Les pilotes militaires péruviens ont surnommé cet appareil, spécialement affrété pour le pontife, « Papacoptère » (Popecopter) Un événement inattendu s'est produit pendant le vol : le Pape Léon XIV est entré directement dans le cockpit, a mis un casque spécial et s'est assis entre les deux pilotes pour observer les paysages magnifiques des Andes. Les vidéos de ce moment sont rapidement devenues virales sur Internet.

Données de vol Détails et informations Date et lieu 14 novembre 2026, Pérou (Chiclayo — Santa Cruz de Succhabamba) Aéronef Hélicoptère « Mi-17 » de l'armée de l'air péruvienne (« Papacoptère ») Distance et durée 2100 mètres d'altitude, environ 40 minutes de vol Mesures de sécurité Trois autres hélicoptères militaires « Mi-17 » ont escorté l'appareil dans le ciel

L'importance de la visite et l'accomplissement d'une ancienne promesse

L'importance de cette visite réside dans le fait que, lorsqu'il était évêque de Chiclayo, le Pape devait parcourir 4,5 heures de route difficile pour atteindre la ville isolée de Santa Cruz de Succhabamba. Cette fois, il a tenu sa promesse en atteignant le point le plus reculé de son ancien diocèse en hélicoptère et a célébré une messe spéciale pour la population locale. Pour assurer la sécurité du vol, trois autres hélicoptères « Mi-17 » de l'armée de l'air péruvienne ont escorté le pontife.

Selon vous, quelle est l'importance de ces gestes inhabituels et publics du Pape pour le grand public ? Laissez votre avis dans les commentaires !