Le pape devrait quitter l'hôpital aujourd'hui après une opération d'une tumeur pulmonaire

Le pape Léon XIV a reçu l'autorisation de quitter l'hôpital après une opération visant à retirer une partie de son poumon droit. Il a été annoncé qu'il retournerait au Vatican aujourd'hui, le 17 octobre, depuis l'hôpital Gemelli de Rome. C'est ce qu'a rapporté Euronews, citant le service de presse du Vatican.

Le pontife de 71 ans était soigné à l'hôpital depuis son opération le 13 octobre pour retirer une tumeur cancéreuse au poumon droit.

Les médecins, après avoir évalué les résultats des analyses de sang et de la radiographie thoracique effectuées le 17 octobre, ont confirmé que son état clinique s'était suffisamment amélioré pour permettre sa sortie.

Selon le service de presse du Vatican, Léon XIV quittera l'hôpital samedi après-midi pour retourner au Vatican. Dimanche, il est prévu qu'il récite la traditionnelle prière de l'Angélus depuis la fenêtre de la résidence papale.

Plus tôt, il avait été rapporté que le lobe inférieur du poumon droit du pape avait été retiré lors de l'opération. Les examens ont révélé un adénocarcinome pulmonaire, un type de cancer du poumon.

L'opération a duré environ 90 minutes et s'est terminée sans complications. Une radiographie effectuée le 15 octobre a montré que la récupération du poumon opéré se déroulait bien. Les médecins ont indiqué que le processus de convalescence post-opératoire du pape se poursuivait comme prévu.