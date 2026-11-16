À Gaza, 260 bébés sont nés avec des malformations congénitales

Selon le ministère de la Santé de Gaza, 260 cas de malformations congénitales ont été enregistrés parmi les nouveau-nés dans la région au cours des neuf premiers mois de 2026.

Le ministère attribue cette augmentation à l'utilisation par Israël d'armes interdites par le droit international, ainsi que de substances chimiques et toxiques.

Les autorités palestiniennes estiment que ces substances peuvent nuire à la qualité de l'environnement et de l'air, ainsi qu'à la santé des femmes enceintes. Elles craignent que les conséquences ne menacent non seulement la population actuelle, mais aussi les générations futures.

Cependant, un lien de causalité direct entre l'augmentation des malformations congénitales et des types spécifiques d'armes ou de produits chimiques n'a pas encore été confirmé par des recherches scientifiques indépendantes.

Par conséquent, bien que ces chiffres suscitent de vives inquiétudes quant à la situation à Gaza, des études scientifiques supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les causes exactes et les facteurs influençant ces malformations.