Les riches paient-ils plus d'impôts au Kazakhstan ? Tokaïev propose un système fiscal progressif

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Les riches paient-ils plus d'impôts au Kazakhstan ? Tokaïev propose un système fiscal progressif

Au Kazakhstan, une étape politique importante est franchie pour assurer la justice sociale et économique. Le président du pays, Kassym-Jomart Tokaïev, a souligné dans son dernier discours à la nation que les riches et les citoyens à hauts revenus doivent payer des impôts selon des taux progressifs.

Selon le chef de l'État, le moment est venu de passer à une nouvelle étape fiscale progressive, basée sur le niveau de revenu, afin de réduire les inégalités de richesse et de répartir équitablement les recettes budgétaires.

« Il s'agit de justice » : la position clé de Tokaïev

Le dirigeant kazakh a mis l'accent sur l'essence même des réformes fiscales attendues :

  • Une contribution juste et proportionnelle : « Il s'agit de faire en sorte que chaque citoyen contribue de manière proportionnelle et honnête au développement de notre pays. Il s'agit de justice », a déclaré le chef de l'État ;

  • Taux majorés pour les hauts revenus : Selon le mécanisme proposé, des taux d'imposition plus élevés sont prévus pour les personnes à hauts revenus et les détenteurs de grands capitaux par rapport aux citoyens ordinaires ;

  • Stratégie de développement à long terme de l'État : Cette politique fiscale fait partie intégrante d'un vaste programme national visant à développer le Kazakhstan et à améliorer le bien-être de la population.

Qu'apportera cette réforme à l'économie du Kazakhstan ?

Selon les experts, l'augmentation des taux d'imposition pour les riches stimulera une série de changements positifs :

  • Atténuation des inégalités sociales : En allégeant la charge fiscale sur les classes moyennes et défavorisées, il sera possible de réorienter une partie des revenus des plus riches vers les besoins de la société ;

  • Augmentation des recettes budgétaires : Les fonds supplémentaires collectés seront destinés au financement de l'éducation, de la santé et des projets d'infrastructure ;

  • Vers une société juste : Les fruits du développement économique ne seront plus concentrés entre les mains d'une élite restreinte, mais serviront les intérêts de tout le peuple.

Cette réforme audacieuse proposée par Kassym-Jomart Tokaïev est l'une des initiatives les plus importantes parmi les pays voisins concernant le passage à un système fiscal progressif, et ses fondements législatifs devraient être élaborés prochainement.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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