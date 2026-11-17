Le président du Kirghizistan Sadyr Japarov a fait face à une contestation inattendue lors d'une rencontre avec les habitants de la région d'Issyk-Kul. L'entrepreneur local Qubat Alimbekov a soulevé un conflit concernant le complexe hôtelier « Novel », évalué à 40 millions de dollars, en mentionnant le nom du frère du président, Askarbek Japarov. Le chef de l'État a déclaré que son frère n'avait aucune part dans l'hôtel et a ordonné une enquête. Peu après, les services spéciaux ont annoncé que les dommages causés à l'investisseur avaient été indemnisés et que 100 % des parts de la société lui avaient été restituées.

Cet événement au Kirghizistan a mis à l'ordre du jour non seulement le sort d'une propriété de 40 millions de dollars, mais aussi les droits des investisseurs étrangers et les questions liées aux proches des fonctionnaires de l'État.

Le point le plus remarquable est que le conflit a été soulevé lors d'une réunion publique en présence du président. L'entrepreneur a exposé son problème directement au chef de l'État, demandant des éclaircissements sur une affaire non résolue depuis plusieurs années.

Comment a commencé le conflit autour de l'hôtel de 40 millions de dollars ?

Le 13 novembre 2026 Sadyr Japarov a rencontré les habitants de la région d'Issyk-Kul. Au cours de la discussion, l'entrepreneur local Qubat Alimbekov a soulevé la situation concernant le complexe hôtelier « Novel ».

Selon lui, après le dépôt d'une plainte contre lui en 2023, il a subi des pressions de la part d'agents du Comité d'État pour la sécurité nationale et a été dépossédé de son bien, estimé à environ 40 millions de dollars.

Alimbekov a affirmé avoir déposé des recours à ce sujet, mais qu'une personne proche du président avait empêché l'examen de l'affaire.

Le président lui a demandé de nommer ouvertement cette personne. L'entrepreneur a alors mentionné le nom d'Askarbek Japarov.

Sadyr Japarov qu'a-t-il dit à propos de son frère ?

En commentant la situation, le dirigeant kirghize a souligné que son frère n'avait aucun lien avec la propriété ou la détention de parts dans l'hôtel.

Selon Japarov, un entrepreneur russe l'avait contacté par l'intermédiaire d'Askarbek. Cet entrepreneur avait déclaré que le centre de villégiature construit par des Russes avait été saisi et que les investisseurs avaient été menacés.

Le président a indiqué qu'il avait rencontré l'homme d'affaires et donné des instructions pour vérifier la situation et restituer la propriété si la saisie illégale était confirmée.

Sadyr Japarov a affirmé que son frère ne possédait même pas un pour cent des parts de cet hôtel. Il a également ordonné au Comité d'État pour la sécurité nationale de divulguer des informations détaillées sur cette affaire.

Quelles informations les services spéciaux ont-ils fournies ?

Après l'ordre du président, le Comité d'État pour la sécurité nationale du Kirghizistan a fait une déclaration officielle sur le statut juridique du complexe « Novel ».

Selon l'agence, dans le cadre de l'affaire pénale liée à l'appropriation et au détournement de biens appartenant à un investisseur étranger, les dommages causés à la partie lésée ont été intégralement indemnisés.

En guise de compensation, 100 % des parts du capital social de la société à responsabilité limitée « Ayseo », qui fait partie du centre de villégiature « Novel », ont été transférées à l'investisseur.

Les services spéciaux ont clarifié un autre point important : le centre « Novel » n'a pas été transféré au bilan de l'État. L'objet reste la propriété de la société « Ayseo », et la totalité des parts de la société a été remise à l'investisseur lésé dans le cadre de l'indemnisation des dommages.

Ainsi, la déclaration officielle indique non pas que l'hôtel a été transféré à une agence gouvernementale, mais qu'une compensation a été versée à l'investisseur étranger via les parts de la société.

Reste-t-il des questions en suspens dans ce conflit ?

Il est important de distinguer plusieurs aspects dans cette affaire.

Premièrement, Qubat Alimbekov a affirmé que sa propriété de 40 millions de dollars avait été saisie. Deuxièmement, le président a déclaré que son frère n'avait aucune part dans l'objet. Troisièmement, les services spéciaux ont annoncé que les dommages causés à l'investisseur étranger avaient été couverts et que 100 % des parts de la société « Ayseo » lui avaient été remises.

Ces déclarations ne signifient pas que tous les détails juridiques de l'affaire et la réclamation de propriété d'Alimbekov ont été entièrement résolus. Le rapport officiel indique que la compensation a été versée à l'investisseur étranger, mais aucune information supplémentaire n'a été fournie sur la relation juridique entre l'entrepreneur et l'investisseur, ni sur le résultat final de toutes les réclamations liées à la propriété.

Par conséquent, il ne serait pas correct de limiter l'événement à une simple conclusion selon laquelle « l'hôtel a été restitué ». Il est important de savoir à qui et sur quelle base juridique les parts de la société ont été transférées, et comment les intérêts de tous les participants au conflit de propriété précédent ont été réglés.

Conclusion : le dialogue ouvert et la question des droits des investisseurs sont à nouveau à l'ordre du jour

Cet événement au Kirghizistan a été remarquable par le fait qu'une contestation sérieuse d'un entrepreneur a été soulevée lors d'un dialogue ouvert entre le chef de l'État et la population.

Le conflit autour du complexe « Novel » de 40 millions de dollars a montré une fois de plus l'importance de l'inviolabilité des biens des investisseurs, de la résolution légale des conflits de propriété et de la responsabilité des agences gouvernementales.

Car pour tout entrepreneur souhaitant investir dans le pays, la garantie la plus importante est que ses biens, ses droits et ses intérêts légaux soient protégés de manière fiable.

Seules des informations juridiques transparentes et le résultat final du litige pourront apporter des éclaircissements sur toutes les questions soulevées par cette affaire.