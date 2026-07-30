Yurent limite la vitesse des contrevenants grâce à un système de notation

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Yurent limite la vitesse des contrevenants grâce à un système de notation

La popularité croissante des moyens de transport personnels dans les villes, en particulier des trottinettes électriques, remet à l'ordre du jour la question de l'amélioration de la culture d'utilisation et de la garantie de la sécurité routière. Selon Ixbt.com, le service de kicksharing populaire « Yurent » a dressé le bilan des premiers résultats du système de notation spécial introduit pour les utilisateurs. Ainsi, la vitesse de près de 35 000 utilisateurs qui violaient régulièrement le code de la route a été limitée. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'entreprise, cet indicateur représente moins d'un pour cent de l'audience totale de la plateforme. Conformément aux règles du système, chaque utilisateur enregistré reçoit initialement une note de 100 points. Si le conducteur ne descend pas de la trottinette en traversant les passages piétons ou si la gare dans un endroit inapproprié, sa note diminue.

Comment fonctionne le système de notation

À mesure que les points de l'utilisateur diminuent, la vitesse maximale de la trottinette qu'il pilote baisse également automatiquement. Dans certains cas, la limitation de vitesse peut être réduite jusqu'à 20 pour cent par rapport à la norme établie pour un tronçon donné. Cependant, avant d'en arriver à ces mesures, le service maintient d'autres mécanismes de sécurité. Notamment, les zones de circulation lente, les zones interdites, les amendes et la pratique du blocage des comptes en cas de violations graves restent en vigueur.

La plupart des violations sont détectées sur la base de signalements reçus via des bots de chat sur les messageries Telegram et Max. Les spécialistes vérifient minutieusement chaque message et les points de notation de l'utilisateur ne sont réduits qu'en présence de preuves confirmées. Selon les statistiques, environ un tiers des plaintes reçues ont entraîné une baisse de la notation.

Changements positifs et sécurité

Un autre aspect pratique du système est que si l'utilisateur respecte le code de la route à l'avenir et n'est pas passible d'amendes, sa note se rétablit progressivement. Parallèlement, la vitesse maximale de la trottinette est également rétablie à son niveau initial. Les statistiques internes de l'entreprise montrent qu'après l'introduction des limitations de vitesse, 96 pour cent des contrevenants ont cessé de commettre des infractions par la suite.

TrottinetteYurentKicksharingCode de la routeTechnologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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