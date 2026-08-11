Le sort des hommes chinois tombés dans le piège des fausses mariées

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Le sort des hommes chinois tombés dans le piège des fausses mariées

En Chine, certains hommes célibataires qui souhaitent se marier perdent de grosses sommes d’argent à cause d’agences matrimoniales promettant de fonder rapidement et facilement une famille. Les services de « mariage express » leur promettent notamment de trouver une partenaire convenable en peu de temps.

Wang Zhuang, 37 ans, s’est lui aussi tourné vers une telle agence. Il s’est rendu à Guiyang, dans la province du Guizhou, où il a rencontré plusieurs femmes avant de choisir la huitième. Sa tenue simple et son apparence modeste lui ont inspiré confiance.

Après quelques brèves rencontres, ils se sont mariés. Wang a versé plus de 300 000 yuans pour la mariée et dépensé environ 400 000 à 500 000 yuans au total, en incluant le mariage et les autres frais.

Cependant, quelques mois après le mariage, des agents de recouvrement ont commencé à l’appeler. En vérifiant le passé de son épouse, Wang a découvert qu’une grande partie des informations qu’on lui avait données étaient fausses. La femme avait déjà été mariée trois fois, avait trois enfants, était endettée et avait également menti sur son âge.

Lorsque Wang s’est rendu à l’agence, les bureaux étaient fermés et les employés avaient disparu.

Pourquoi ces escroqueries sont-elles de plus en plus nombreuses ?

L’une des principales causes du problème est le déséquilibre entre les sexes en Chine. Le pays compte environ 30 millions d’hommes de plusque de femmes. Trouver une partenaire convenable est devenu particulièrement difficile pour les hommes des petites villes et des zones rurales.

Certaines agences matrimoniales profitent de cette situation pour proposer des « mariages express ». Selon les autorités, entre janvier 2024 et mars 2025, des affaires liées à des infractions dans le secteur matrimonial impliquant 1 546 personnes ont été examinées par la justice.

Il a également été rapporté que certaines agences présentaient des employées de karaokés comme des « mariées » et avaient soutiré plus de 2,5 millions de yuans à 128 victimes.

Les victimes tentent de récupérer leur argent

Xu Yulin, 59 ans, a lui aussi dépensé près de 500 000 yuans pour trouver une épouse à son fils. Celui-ci s’est marié sept jours après sa première rencontre avec la femme, mais elle a quitté la famille en moins de deux semaines.

Les experts soulignent qu’il est difficile de prouver ce type d’affaire, car la législation ne prévoit pas d’infraction pénale spécifique consacrée à l’escroquerie par le mariage. La victime doit prouver qu’avant le mariage, l’objectif principal de la personne était déjà d’obtenir de l’argent.

Wang publie désormais des vidéos racontant son expérience sur les réseaux sociaux afin de mettre en garde d’autres hommes. Il n’a pas pu récupérer la totalité de l’argent dépensé et reste méfiant à l’idée de se remarier à l’avenir.

Vérifier attentivement les promesses des agences de « mariage express » et confirmer soi-même les informations concernant la future partenaire peut réduire le risque de tomber dans ce type de piège.

ChineGuiyangGuizhou
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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