La Turquie a dépensé plus de 120 millions de dollars pour reconstruire entièrement l'ancien aéroport militaire d'Etimesgut à Ankara avant le sommet de l'OTAN. Les travaux de construction et de modernisation à grande échelle, qui ont duré huit mois, ont été réalisés pour permettre l'accueil du Boeing 747-8 offert aux États-Unis par le Qatar. C'est ce qu'a rapporté Luxurylaunches .

Il est précisé que ce Boeing 747-8, dont la valeur est estimée à environ 400 millions de dollars, est l'un des plus grands avions de ligne jamais produits par l'entreprise. Il mesure plus de 76 mètres de long et son poids maximal au décollage atteint 442 tonnes. L'amélioration significative des infrastructures existantes était nécessaire pour accueillir un tel géant des airs.

À cet égard, l'aéroport militaire d'Etimesgut à Ankara a été relancé en tant que plaque tournante diplomatique à la veille du sommet de l'OTAN, avec une série de changements importants.

En particulier, la longueur de la piste a été portée de 2 450 à 3 000 mètres, et sa largeur a été étendue de 42 à 60 mètres. Grâce à ces modifications, l'aéroport a été adapté à la catégorie la plus élevée — «F» — exigée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour les très gros porteurs tels que le Boeing 747-8 et l'Airbus A380.

Les expertssoulignent que l'altitude d'Ankara et les températures élevées en été affectent les performances de décollage des avions. C'est pourquoi, compte tenu du poids et des dimensions de l'appareil, la reconstruction de l'aéroport a été jugée nécessaire.

Dans le cadre du projet, de nouvelles voies de circulation ont été construites et les systèmes de navigation et d'éclairage ont été entièrement mis à jour. De plus, les bâtiments protocolaires ont été agrandis et un tarmac de 160 000 mètres carrés, capable d'accueillir 44 avions simultanément, a été construit.

Selon les informations, ce Boeing 747-8 servait auparavant d'avion privé à l'émir du Qatar. Il a ensuite été offert aux États-Unis et est actuellement en cours de réaménagement pour remplacer le vieillissant VC-25A en tant que nouvel Air Force One du président américain. Lors du sommet de l'OTAN, ce liner était l'appareil le plus imposant présent à l'événement.

Auparavant, Donald Trump avait fait l'objet de rapports concernant une tentative d'assassinat potentielle lors de son voyage en Turquie. Selon certaines sources, après une alerte des services de renseignement, son avion au départ d'Ankara avait été changé. Cependant, sur le chemin du retour, Trump a utilisé son ancien avion, expliquant cette décision par la « nostalgie ». Plus tard, il a atterri à la base aérienne de Mildenhall, au Royaume-Uni, où il a embarqué à bord du Boeing 747-8 offert par le Qatar pour s'envoler vers les États-Unis.