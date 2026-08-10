CATL teste une batterie sûre pour hélicoptères et avions

CATL, l’un des principaux fabricants de batteries au monde, a testé avec succès un nouveau système de batterie destiné aux aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) pour passagers. Selon ixbt.com, cette technologie constitue une avancée importante en matière de sécurité et de capacité énergétique dans l’aviation et pourrait favoriser la démocratisation de l’aviation électrique. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Le nouveau système de batterie repose sur des cellules prismatiques offrant une capacité énergétique de 350 watt-heures par kilogramme. Selon le communiqué officiel de l’entreprise, il s’agit du premier système au monde de sa catégorie à avoir résisté à l’emballement thermique simultané de deux cellules voisines, tout en empêchant la propagation de l’incident aux autres éléments.

Un nouveau standard pour la sécurité aéronautique

Lors des essais, les spécialistes ont déclenché volontairement un emballement thermique dans deux cellules voisines situées à différents endroits de la batterie, notamment au centre et dans les angles. Cette procédure visait à vérifier le comportement du système dans différents scénarios de dommages. À toutes les étapes des tests, le système a parfaitement empêché la défaillance de se transformer en réaction en chaîne et d’entraîner l’incendie de l’ensemble de la batterie.

Pour les batteries aéronautiques, cette caractéristique constitue l’une des exigences de sécurité les plus importantes. En effet, la défaillance de plusieurs cellules ne doit pas provoquer la perte de l’aéronef entier. Selon les informations disponibles, tous les essais se sont déroulés en présence de représentants de l’Administration de l’aviation civile de Chine, ce qui facilitera considérablement l’intégration de cette technologie dans des appareils eVTOL produits en série.

Autonomie et capacité d’emport

Les spécialistes soulignent que la capacité énergétique annoncée de 350 W·ch\/kg revêt une grande importance pour les aéronefs. Dans les appareils eVTOL, le poids de la batterie influe directement sur l’autonomie, la charge utile transportée et le nombre de passagers. Parallèlement, la batterie doit non seulement stocker une grande quantité d’énergie, mais aussi fournir une puissance élevée pendant les charges extrêmes, notamment lors du décollage et de l’atterrissage verticaux.

CATL a annoncé que cette batterie était déjà totalement prête pour la production en série. Selon l’entreprise, la société chinoise AutoFlight (Fengfei Aviation) deviendra le premier partenaire de cette nouvelle technologie. CATL avait auparavant investi plusieurs centaines de millions de dollars dans cette entreprise aéronautique, renforçant ainsi leur coopération étroite dans le développement de l’aviation électrique.

AutoFlight a actuellement obtenu les certificats chinois requis pour le V2000CG CarryAll, un eVTOL cargo de deux tonnes. La prochaine étape importante sera le Prosperity, un appareil de transport de passagers à cinq places qui fait actuellement l’objet d’une certification de navigabilité. L’entreprise prévoit d’achever cette procédure en 2026, et ces appareils de transport de passagers devraient être les premiers aéronefs équipés des nouvelles batteries de CATL.