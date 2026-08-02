Cosmic Aerospace annonce un avion électrique à quatre places

La startup américaine Cosmic Aerospace a présenté le projet du Cosmic One, un avion entièrement électrique à quatre places destiné à l'aviation privée et aux centres de formation. Selon ixbt.com, l'entreprise prévoit de certifier ce nouvel aéronef conformément aux nouvelles règles de la Federal Aviation Administration (FAA) américaine et d'en commencer les livraisons en 2029. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Fondée en 2021, Cosmic Aerospace visait initialement à créer un avion régional électrique. Cependant, les spécialistes ont ensuite décidé de se concentrer sur un modèle plus compact destiné à l'aviation privée, aux écoles de pilotage et aux aéroclubs. Le nouveau projet devrait constituer une étape importante sur le marché de l'aviation moderne.

Conception innovante et caractéristiques techniques

La principale particularité de l'avion Cosmic One réside dans ses six groupes motopropulseurs électriques intégrés directement dans l'aile. Selon les fabricants, cette disposition améliore l'aérodynamisme, la visibilité depuis la cabine et le niveau de sécurité. De plus, l'aéronef sera équipé d'un système de parachute pour les situations d'urgence.

Selon le fondateur et PDG de l'entreprise, Christopher Shahi, cet avion concurrencera les modèles de la famille moderne Cirrus SR en termes de prix et se positionnera comme un avion électrique haut de gamme à usage général. Les performances techniques du Cosmic One sont les suivantes :

Autonomie : environ 250 milles marins (environ 460 kilomètres)

Durée de vol : plus de deux heures avec une réserve d'énergie obligatoire

Moteurs : 6 dispositifs à hélice électrique montés sur les ailes

Système de propulsion : moteurs électriques modulaires et batteries lithium-ion

Plans futurs et phases d'essai

Actuellement, le projet est au stade de la conception détaillée. L'entreprise a déjà construit une maquette à l'échelle de la cabine et la présente à des potentiels clients. Le premier client est l'organisation américaine Centennial Flyers, qui a signé un accord préliminaire pour l'achat de quatre avions et une option sur deux autres appareils.

Les développeurs visent à faire voler un démonstrateur grandeur nature dans un délai de 18 à 24 mois. Pour achever le programme d'essais, Cosmic Aerospace a commencé à attirer des financements supplémentaires. Parallèlement, la startup développe elle-même ses centrales électriques modulaires et son système de refroidissement, tandis que les moteurs électriques et les batteries proviendront de fabricants tiers.

La mise en œuvre du projet a été stimulée par les nouvelles règles de certification FAA Part 22 (MOSAIC). Ces normes élargissent considérablement les possibilités de création d'avions légers, suppriment les anciennes limites de masse et ouvrent la voie à la certification de modèles entièrement électriques à plusieurs moteurs.