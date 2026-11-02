Arrestations massives devant l'ambassade des États-Unis à Londres : 325 manifestants interpellés en une journée
Des manifestations de masse ont eu lieu devant le bâtiment de l'ambassade des États-Unis, situé dans le quartier de Nine Elms au sud de Londres, capitale du Royaume-Uni, et se sont terminées par une opération d'arrestation à grande échelle menée par la police.
Selon la chaîne Sky News, la police métropolitaine a arrêté au total 325 personnes parmi les manifestants rassemblés autour du bâtiment.
Motifs des arrestations et déclaration de Scotland Yard
Ce mouvement de protestation visait une décision officielle prise par Londres et Washington :
Soutien à un mouvement interdit : Les manifestants protestaient contre la décision conjointe d'inscrire le mouvement de gauche Palestine Action sur la liste des organisations terroristes ;
Accusation en vertu de la loi sur le terrorisme : Selon Scotland Yard, la grande majorité des personnes interpellées — 320 personnes — sont accusées d'avoir apporté un soutien public à une organisation interdite en vertu de la loi britannique sur le terrorisme ;
Résistance et évacuation forcée : Le rapport de la police indique que les manifestants qui n'ont pas obéi aux ordres légitimes des forces de l'ordre et ont refusé de se disperser ont dû être portés physiquement par les officiers jusqu'aux véhicules de patrouille.
Auditions à la Haute Cour et réaction d'Amnesty International
Les journalistes de la BBC soulignent que l'action était délibérément organisée :
Tactique pour attirer l'attention de la justice : Selon les experts, les militants ont consciemment choisi de se faire arrêter en masse afin d'attirer l'attention du public sur la prochaine audience de la Haute Cour du Royaume-Uni ;
Appel du 4 novembre : Le mercredi 4 novembre, la Haute Cour du Royaume-Uni doit entamer deux jours d'audiences concernant le recours déposé par le cofondateur de Palestine Action contre la décision du gouvernement d'interdire le mouvement ;
Inquiétude des défenseurs des droits de l'homme : L'organisation internationale influente Amnesty International a réagi rapidement à la situation, qualifiant l'arrestation massive de citoyens, simplement munis de pancartes, sous des accusations de terrorisme, d'atteinte honteuse à la liberté d'expression.
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