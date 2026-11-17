Entré en jeu après la pause, le défenseur d'Al-Hilal, Ali Lajami, a commis une faute grave sur un joueur ouzbek. L'arbitre central a jugé l'action comme une faute sérieuse et a directement sorti le carton rouge.

Le 17 novembre à Doha, le match entre l'Ouzbékistan et l'Arabie saoudite s'est soldé par une victoire 2-1 de nos compatriotes. L'un des moments clés a eu lieu à la 50e minute.

Le match amical entre l'Ouzbékistan et l'Arabie saoudite a été marqué par l'expulsion d'Ali Lajami. Entré en jeu en seconde période, le défenseur saoudien a été exclu peu après pour une faute grossière sur un joueur ouzbek, laissant son équipe en infériorité numérique. Malgré les protestations des Saoudiens, le carton rouge a été maintenu après intervention de la VAR.

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Les joueurs saoudiens ont vivement contesté cette décision. Cependant, après vérification par la VAR, l'arbitre a maintenu sa position. Lajami a dû quitter le terrain, et l'Arabie saoudite a fini le match à dix.

Un expert jordanien soutient l'arbitre

L'expert en arbitrage jordanien, Ahmad Abu Khadija, a réagi à la polémique. Dans une interview accordée au média Al-Maydan, il a affirmé que l'expulsion d'Ali Lajami était la bonne décision.

« L'expulsion d'Ali Lajami contre l'Ouzbékistan est justifiée, car il a fait preuve d'une force excessive envers son adversaire », a déclaré l'expert.

Selon le spécialiste, l'arbitre avait des motifs suffisants pour sortir le carton rouge. Le maintien de la décision après la VAR confirme cette analyse.

Lajami reçoit son premier carton rouge en sélection

Selon Kooora, Ali Lajami a écopé du premier carton rouge de sa carrière internationale lors de sa 27e sélection avec l'Arabie saoudite.

En club, il a déjà connu de telles situations. Le défenseur a été expulsé trois fois : deux fois avec Al-Nassr et une fois avec Al-Khaleej.

Une victoire ouzbèke mémorable

Rappelons que le 17 novembre à Doha, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a battu l'Arabie saoudite 2-1 lors d'un match amical international.

Sherzod Esanov a inscrit un doublé en première période pour offrir la victoire. Les Saoudiens ont réduit le score par Firas al-Buraikan.

L'expulsion de Lajami a accentué la tension. Pour les supporters ouzbeks, l'essentiel reste cette victoire contre un adversaire redoutable, désormais marquée par ce carton rouge historique pour le défenseur saoudien.