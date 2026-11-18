Haaland sauve la Norvège à la 90+5e : le Portugal remporte un festival de buts au Pays de Galles
Les derniers matchs de la phase de groupes de la Ligue des Nations ont offert aux fans un véritable drame footballistique. Malgré avoir été menée deux fois au score lors du derby scandinave contre le Danemark, la Norvège s'est imposée 3-2. Erling Haaland a transformé un penalty à la 90+5e minute, offrant à son équipe une qualification pour les barrages. Le Portugal a également remporté une victoire difficile sur le terrain du Pays de Galles.
Le but de Haaland dans les dernières minutes a offert à la Norvège une place en barrages
Le match le plus intense de la journée a opposé le Danemark à la Norvège. Ce derby scandinave n'était pas seulement une rivalité de principe, mais aussi une rencontre cruciale pour le sort des barrages.
Les Danois ont entamé le match avec beaucoup d'assurance. Rasmus Højlund a ouvert le score à la 11e minute, et trois minutes plus tard, Pierre-Emile Højbjerg a doublé la mise. La situation est devenue très compliquée pour la Norvège.
Cependant, les visiteurs n'ont pas voulu baisser les bras. À la 37e minute, Erling Haaland a redonné espoir à son équipe — 2-1.
En seconde période, la Norvège a tout mis en œuvre pour égaliser. Leurs efforts ont porté leurs fruits à la 83e minute : Martin Ødegaard a inscrit un but décisif pour rétablir l'équilibre au tableau d'affichage.
Mais les moments les plus dramatiques de la rencontre restaient à venir. À la 90+5e minute, dans le temps additionnel, la Norvège a obtenu un penalty. Erling Haaland a pris ses responsabilités et n'a pas laissé passer l'occasion.
Le tir précis de Haaland a offert à la Norvège une victoire 3-2. Plus important encore, ce but a qualifié l'équipe pour les barrages. Les Danois, quant à eux, ont perdu des points précieux après ce dénouement dramatique.
Danemark — Norvège — 2:3
Buts: Højlund (11e), Højbjerg (14e) — Haaland (37e, 90+5e — penalty), Ødegaard (83e).
Le Portugal gagne un thriller à cinq buts au Pays de Galles
L'équipe nationale du Portugal a également offert un match passionnant lors de son dernier match de groupe. Les joueurs de Jorge Jesus se sont rendus au Pays de Galles et ont battu leur adversaire 3-2.
Le score a été ouvert à la 11e minute. Bruno Fernandes a donné l'avantage au Portugal. Cependant, les hôtes ont rapidement réagi : à la 13e minute, David Brooks a égalisé.
À la 40e minute, Thomas a donné l'avantage au Pays de Galles. Ainsi, la majeure partie de la première mi-temps a été dominée par les hôtes. Mais juste avant la pause, le Portugal a frappé à nouveau : à la 43e minute, Pedro Neto a ramené le score à 2-2.
En seconde période, le buteur de la victoire a été désigné. À la 70e minute, Forbes a marqué le troisième but du Portugal, offrant un avantage crucial à son équipe.
Quatre minutes plus tard, Neto a été expulsé et le Portugal a dû jouer le reste du match en infériorité numérique. Les joueurs gallois ont tenté de profiter de leur supériorité numérique pour égaliser, mais les Portugais ont réussi à conserver leur victoire.
Pays de Galles — Portugal — 2:3
Buts: Brooks (13e), Thomas (40e) — Fernandes (11e), Neto (43e), Forbes (70e).
Résultats de la Ligue des Nations
Match
Score
Pays de Galles — Portugal
2:3
Danemark — Norvège
2:3
Comment s'est terminée la phase de groupes ?
Selon les informations fournies, le Portugal a terminé premier du groupe avec 15 points. Le Danemark est deuxième avec 10 points, et la Norvège troisième avec 7 points. Le Pays de Galles occupe la quatrième place avec trois points.
Si le Portugal a terminé la phase de groupes sur une victoire, le moment décisif pour la Norvège a été le penalty de Haaland dans les dernières minutes. Le Danemark, quant à lui, devra regretter de ne pas avoir su conserver son avance de deux buts.
Ainsi, cette journée de Ligue des Nations restera marquée par deux victoires dramatiques. Surtout, le but de Haaland à la 90+5e minute a prouvé une fois de plus qu'au football, rien n'est décidé avant le coup de sifflet final.
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