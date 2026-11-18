Les derniers matchs de la phase de groupes de la Ligue des Nations ont offert aux fans un véritable drame footballistique. Malgré avoir été menée deux fois au score lors du derby scandinave contre le Danemark, la Norvège s'est imposée 3-2. Erling Haaland a transformé un penalty à la 90+5e minute, offrant à son équipe une qualification pour les barrages. Le Portugal a également remporté une victoire difficile sur le terrain du Pays de Galles.

Le but de Haaland dans les dernières minutes a offert à la Norvège une place en barrages

Le match le plus intense de la journée a opposé le Danemark à la Norvège. Ce derby scandinave n'était pas seulement une rivalité de principe, mais aussi une rencontre cruciale pour le sort des barrages.

Les Danois ont entamé le match avec beaucoup d'assurance. Rasmus Højlund a ouvert le score à la 11e minute, et trois minutes plus tard, Pierre-Emile Højbjerg a doublé la mise. La situation est devenue très compliquée pour la Norvège.

Cependant, les visiteurs n'ont pas voulu baisser les bras. À la 37e minute, Erling Haaland a redonné espoir à son équipe — 2-1.

En seconde période, la Norvège a tout mis en œuvre pour égaliser. Leurs efforts ont porté leurs fruits à la 83e minute : Martin Ødegaard a inscrit un but décisif pour rétablir l'équilibre au tableau d'affichage.

Mais les moments les plus dramatiques de la rencontre restaient à venir. À la 90+5e minute, dans le temps additionnel, la Norvège a obtenu un penalty. Erling Haaland a pris ses responsabilités et n'a pas laissé passer l'occasion.