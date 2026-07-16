Roblox révolutionne la création de jeux : l'IA arrive à la rescousse

La célèbre plateforme Roblox inaugure une nouvelle ère dans le domaine de la création de jeux. L'entreprise a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Build, qui permet aux utilisateurs de concevoir des jeux sur des appareils mobiles via de simples commandes textuelles. Cette technologie permet même aux jeunes créateurs sans aucune expérience en programmation de transposer leurs idées dans le monde numérique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

La fonctionnalité Build repose sur des algorithmes complexes et des modèles d'IA propriétaires développés par Roblox. Par exemple, si un utilisateur écrit « créer un jeu d'aventure confortable situé dans une forêt dense », le système génère automatiquement la mécanique de jeu, l'environnement, les personnages, le style visuel et même les sons. Ce processus, qui prenait autrefois des semaines, s'effectue désormais en quelques minutes.

Qualité et concurrence

Bien que des géants technologiques comme Google, Microsoft et Tencent travaillent sur des outils similaires, Roblox est l'un des premiers à déployer cette approche auprès du grand public, en particulier chez les jeunes. Cependant, cette innovation suscite certaines inquiétudes parmi les experts du secteur. Les critiques estiment que l'abaissement de la barrière à la création de jeux pourrait entraîner une prolifération de contenus de faible qualité et répétitifs sur la plateforme.

Selon une étude menée par la Game Developer Conference, 52 % des professionnels du secteur pensent que l'IA générative pourrait avoir un impact négatif sur l'industrie du jeu vidéo. La crainte principale est que les projets de qualité créés par le travail humain soient noyés dans le « bruit » produit rapidement par l'IA. Roblox a annoncé qu'il utiliserait un système de classement spécial pour résoudre ce problème.

Classement et projets futurs

Les représentants de l'entreprise expliquent que les jeux créés avec l'aide de l'IA seront triés en fonction du temps que les utilisateurs passent sur ces jeux. Si un jeu est inintéressant et que personne n'y joue, il n'apparaîtra pas dans les résultats de recherche. Cela garantit que seuls les projets réellement intéressants et de qualité deviennent populaires sur la plateforme.

La fonctionnalité Build sera en test alpha ouvert en Nouvelle-Zélande à partir du 28 juillet ;

Les utilisateurs de plus de 9 ans peuvent créer des jeux, et ceux de plus de 16 ans peuvent les publier dans le monde entier ;

Le service proposera à la fois des versions gratuites et des versions étendues payantes.

Roblox ne compte pas se limiter à la création de jeux à l'avenir. Dans les mois à venir, le lancement d'agents d'IA spécialisés et d'outils analytiques pour aider les créateurs à tester leurs jeux est attendu. Un nouveau modèle capable de créer des scènes 3D entières avec une seule commande est également en cours de développement.

Ces nouvelles confirment l'ambition de la plateforme Roblox de devenir non seulement un espace de jeu, mais aussi l'un des plus grands écosystèmes créatifs du futur. L'intégration de l'IA pourrait également ouvrir de nouvelles portes aux jeunes développeurs et game designers pour démontrer leurs talents à l'échelle mondiale.