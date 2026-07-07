Endrick fait une promesse après l'échec du Brésil à la Coupe du Monde

La jeune star de l'équipe nationale du Brésil et attaquant du Real Madrid, Endrick, s'est exprimée pour la première fois dans les médias après l'élimination surprise en Coupe du Monde et ses erreurs personnelles. La défaite 1-2 contre la Norvège en huitièmes de finale a été un véritable choc pour les supporters brésiliens. Le fait que le jeune talent ait manqué une occasion en or lors de cette rencontre est considéré comme l'un des facteurs ayant conduit à l'élimination de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations de Goal.com, Endrick a été profondément abattu par son erreur après le match. Alors que le score était encore vierge, il a eu une occasion en or de marquer, mais la Norvège a fini par l'emporter. Le joueur a souligné qu'il considère cette situation comme une leçon importante et qu'il travaillera sans relâche pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir.

Confiance en l'avenir et responsabilité

"J'ai beaucoup réfléchi à mon erreur, j'ai même remercié Dieu de m'avoir donné cette opportunité, mais j'aurais pu mieux faire dans cette situation. Je n'ai pas réussi, mais ce fut une grande expérience pour moi. Maintenant, je vais travailler pour que ces erreurs ne se reproduisent plus", a déclaré Endrick dans son interview.

Pour le jeune attaquant, il s'agissait de sa première Coupe du Monde. Bien qu'il admette que la compétition ne s'est pas déroulée comme prévu, il a valorisé le chemin parcouru pour porter le maillot national et atteindre ce niveau. Bien que le Brésil ait enregistré son pire résultat en Coupe du Monde depuis 36 ans, Endrick a promis de mener l'équipe vers les sommets lors du tournoi de 2030.

Endrick a évité de se présenter comme le seul leader ou le héros principal de l'équipe. Selon lui, le succès ne peut être atteint que par l'unité collective. "J'espère qu'à l'avenir, non seulement moi, mais toute l'équipe agira comme un seul homme. Le meilleur pour le Brésil, c'est le travail d'équipe. Ainsi, nous ne connaîtrons plus de défaites aussi douloureuses", a-t-il ajouté.

Actuellement, le sélectionneur de l'équipe du Brésil, Carlo Ancelotti, et les joueurs se préparent à rentrer chez eux. L'équipe prendra un peu de repos avant la trêve internationale de septembre. Selon le programme, les "pentacampeones" disputeront deux matchs amicaux contre l'Australie fin septembre. Ces rencontres serviront d'étape importante pour restaurer le moral de l'équipe et préparer le nouveau cycle.