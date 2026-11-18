L'Ouzbékistan bat l'Arabie saoudite et progresse au classement FIFA
L'équipe nationale d'Ouzbékistan a remporté une victoire importante lors de son deuxième match amical de novembre. À Doha, l'Arabie saoudite battue 2:1, les protégés de Fabio Cannavaro ont non seulement mis fin à une série de défaites, mais ont également progressé au classement FIFA.
Le héros de cette victoire est Sherzod Esanov, auteur d'un doublé.
Le doublé d'Esanov offre la victoire à l'Ouzbékistan
Lors du match disputé le 17 novembre dans la capitale qatarie, Doha, l'équipe nationale d'Ouzbékistan l'Arabie saouditea livré une performance convaincante.
À la 19e minute, Sherzod Esanov a ouvert le score. Cependant, les Saoudiens ont égalisé quatre minutes plus tard grâce à un but de Firas Al Buraykan.
À dix minutes de la fin de la première mi-temps, Esanov a de nouveau brillé. Il a marqué son deuxième but à la 35e minute, redonnant l'avantage à l'Ouzbékistan. Le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final : 2:1.
Ainsi, le doublé d'Esanov a permis à l'équipe dirigée par Cannavaro de s'imposer.
De combien de places l'Ouzbékistan a-t-il progressé au classement FIFA ?
La victoire sur l'Arabie saoudite a également rapporté des points précieux à l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour le classement FIFA.
Grâce à ce résultat, 5,35 points ont été ajoutés au total de l'équipe. Le total atteint désormais 1418,10 points, propulsant l'Ouzbékistan à la 59e place du classement en direct.
Ce résultat marque une évolution positive pour l'équipe nationale après son deuxième match de novembre.
Une réponse importante après la défaite contre la Russie
Rappelons que lors de son premier match amical de novembre, l'Ouzbékistan s'était incliné 2:3 face à l'équipe nationale de Russie.
À l'époque, malgré une avance de 2:0, les « Loups blancs » n'avaient pas réussi à conserver leur avantage, permettant à l'adversaire de revenir au score.
La victoire contre l'Arabie saoudite a été une réponse mentale cruciale pour l'équipe. Plus important encore, l'Ouzbékistan a su conserver son avantage cette fois-ci et a amélioré sa position au classement FIFA.
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