L'équipe nationale d'Ouzbékistan a remporté une victoire importante lors de son deuxième match amical de novembre. À Doha, l'Arabie saoudite battue 2:1, les protégés de Fabio Cannavaro ont non seulement mis fin à une série de défaites, mais ont également progressé au classement FIFA.

Le héros de cette victoire est Sherzod Esanov, auteur d'un doublé.

Le doublé d'Esanov offre la victoire à l'Ouzbékistan

Lors du match disputé le 17 novembre dans la capitale qatarie, Doha, l'équipe nationale d'Ouzbékistan l'Arabie saouditea livré une performance convaincante.

À la 19e minute, Sherzod Esanov a ouvert le score. Cependant, les Saoudiens ont égalisé quatre minutes plus tard grâce à un but de Firas Al Buraykan.

À dix minutes de la fin de la première mi-temps, Esanov a de nouveau brillé. Il a marqué son deuxième but à la 35e minute, redonnant l'avantage à l'Ouzbékistan. Le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final : 2:1.

Ainsi, le doublé d'Esanov a permis à l'équipe dirigée par Cannavaro de s'imposer.