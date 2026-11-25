Des rapports font état de la découverte de billets suspects de 5 000 roubles dans la ville russe de Belgorod et à Makiïvka, dans la région de Donetsk temporairement occupée. Les autorités locales avertissent que ces billets contiennent des traces de substances chimiques pouvant présenter un risque pour la santé humaine.

Selon les informations, plusieurs faux billets ont été trouvés dans les rues de Belgorod et sous les essuie-glaces de voitures. L'administration municipale a appelé les citoyens à ne pas toucher à ces billets.

Un incident similaire a été enregistré à Makiïvka. Le 21 novembre, un homme qui a ramassé un billet de 5 000 roubles près d'un arrêt de bus a été empoisonné par une substance inconnue. Il a été hospitalisé et son état s'est stabilisé après l'intervention des médecins. Il a été confirmé par la suite qu'il s'agissait de faux billets contenant des traces de produits chimiques dangereux.

Les autorités exhortent la population à ne pas ramasser d'argent, de portefeuilles, de cartes bancaires ou d'autres objets suspects trouvés dans la rue. En cas de découverte, il est conseillé de ne pas s'en approcher et d'appeler le 112.