En Afrique du Sud, un pasteur affirmant guérir ses fidèles par une méthode inhabituelle a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux. Les images de ses pratiques religieuses peu orthodoxes circulent sur Internet, provoquant à la fois stupeur et amusement parmi les utilisateurs.

Il s'agit de Christ Penelope, dirigeant du groupe religieux « SevenFold Holy Spirit Ministries » situé dans le village de Siyandini, dans la région de Giyani, province du Limpopo.

Selon les informations, le pasteur utilise la méthode consistant à lâcher des gaz sur les gens pour les « guérir » et leur « donner la bénédiction ». Il prétend que cette pratique permet de transmettre une guérison spirituelle et des bénédictions aux individus.

La diffusion des photos de ces cérémonies sur les réseaux sociaux a suscité de nombreuses réactions. Si certains qualifient cette méthode de ridicule et d'incroyable, d'autres critiquent ces pratiques menées au nom de la foi religieuse.

Cet incident a relancé le débat en Afrique du Sud sur les activités des chefs religieux et les allégations de guérison de certains individus. En particulier, les cérémonies inhabituelles, parfois jugées contraires à la dignité humaine, pratiquées par ceux qui se présentent comme pasteurs ou prophètes, ont déjà fait l'objet de critiques par le passé.