Dans la capitale kirghize, Bichkek, 80 citoyens ayant récemment embrassé l'islam Arabie saouditeont reçu des billets gratuits pour effectuer le pèlerinage de la Omra. Cette initiative caritative vise à offrir aux nouveaux musulmans l'opportunité de visiter les lieux saints.

La cérémonie de remise des billets a eu lieu à la mosquée « Imam Sarakhsi ». L'événement a été organisé par une agence de voyage en collaboration avec l'Administration spirituelle des musulmans du Kirghizistan.

Il est rapporté que parmi ceux qui ont obtenu l'opportunité d'effectuer le pèlerinage, figurent 55 citoyens d'origine russe et 25 d'origine coréenne. Tous ont récemment embrassé l'islam.

Cette initiative permet aux participants d'accomplir les rites de la Omra et de visiter des villes saintes pour les musulmans comme La Mecque et Médine. De tels projets caritatifs servent également à soutenir les activités religieuses et éducatives et à renforcer l'esprit de bienveillance dans la société.