Thaïlande : un employé retire manuellement les excréments d'un éléphant pendant sa baignade (vidéo)
Une scène insolite s'est produite dans une réserve naturelle près de Bangkok, la capitale thaïlandaise, alors que des touristes baignaient un éléphant. Les visiteurs, immergés jusqu'à la taille, ont été confrontés à une situation inattendue en lavant l'animal imposant.
Il s'est avéré que l'éléphant éprouvait des difficultés à se soulager. L'un des employés de la réserve a alors décidé de lui venir en aide. Sous les yeux stupéfaits des touristes, il a retiré manuellement, dans l'eau, les gros morceaux d'excréments sortant de l'animal.
Cette scène a provoqué un malaise général et une surprise totale parmi les personnes présentes. Si certains touristes ont ri, d'autres n'ont pu cacher leur étonnement. L'événement est devenu un souvenir mémorable, bien loin des visites touristiques habituelles.
La baignade des éléphants est une activité proposée dans certains lieux touristiques en Thaïlande. Cependant, l'implication des animaux dans de tels événements fait l'objet de débats concernant leur bien-être et la sécurité des touristes. Selon l'organisation World Animal Protection, il est préférable de laisser les éléphants se baigner seuls dans des points d'eau naturels.
Article suivant
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…