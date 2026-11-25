Une scène insolite s'est produite dans une réserve naturelle près de Bangkok, la capitale thaïlandaise, alors que des touristes baignaient un éléphant. Les visiteurs, immergés jusqu'à la taille, ont été confrontés à une situation inattendue en lavant l'animal imposant.

Il s'est avéré que l'éléphant éprouvait des difficultés à se soulager. L'un des employés de la réserve a alors décidé de lui venir en aide. Sous les yeux stupéfaits des touristes, il a retiré manuellement, dans l'eau, les gros morceaux d'excréments sortant de l'animal.