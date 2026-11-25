Une vidéo impliquant la députée Yoloczin Domínguez Serna et la gouverneure de l'État de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, est devenue virale sur les réseaux sociaux au Mexique. On y voit une substance ressemblant à de la poudre tomber sur la tenue de la gouverneure alors qu'elle étreint la députée. C'est ce qu'a rapporté "Uno TV".

Dans la vidéo, on peut voir les deux politiciennes se saluer et s'étreindre. À ce moment-là, Domínguez effectue un mouvement avec l'une de ses mains près des vêtements de la gouverneure, et une substance blanchâtre semblable à de la poudre tombe sur sa tenue. Cette séquence a suscité diverses questions et débats parmi les utilisateurs.

Selon les médias mexicains, l'incident s'est produit le 15 septembre 2026 à Chilpancingo, dans l'État de Guerrero, lors d'un événement organisé à l'occasion de la fête de l'Indépendance du Mexique. La vidéo a commencé à se diffuser largement plus de deux mois plus tard, le 24 novembre.

La députée Yoloczin Domínguez a réagi à la situation en rejetant catégoriquement les accusations portées contre elle. Elle a souligné son respect envers la gouverneure Evelyn Salgado et a suggéré que la vidéo pourrait avoir été créée à l'aide de l'intelligence artificielle.

Pour l'instant, la nature exacte de la substance visible sur la vidéo et l'objectif du geste de la députée n'ont pas été déterminés. De même, aucune preuve confirmant que la vidéo a été créée ou modifiée par intelligence artificielle n'a été présentée dans les sources ouvertes.