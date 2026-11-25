Le président américain Donald Trump a symboliquement « gracié » deux dindes nommées Freedom (« Liberté ») et Feathers (« Plumes ») lors de la cérémonie traditionnelle organisée le 24 novembre à la veille de Thanksgiving.

Selon le service russe de la BBC, les deux dindes ont été élevées dans une ferme de Virginie-Occidentale. Leurs noms ont été choisis par un vote organisé parmi les Américains.

Les oiseaux « graciés » par le président ne seront pas servis au dîner de fête. Après la cérémonie, ils seront envoyés à l'université Texas A&M, où ils seront pris en charge par des experts et des étudiants.

Aux États-Unis, la tradition d'offrir une dinde au président avant Thanksgiving a débuté en 1947. Depuis lors, les éleveurs de dindes offrent chaque année ces oiseaux au chef de l'État.