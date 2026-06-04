Usman Nurmagomedov évoque le combat Ilia Topuria contre Justin Gaethje

Une nouvelle passionnante et controversée est arrivée pour les vrais fans de MMA et ceux qui attendent des affrontements intenses. Le champion poids légers de la PFL et combattant invaincu Usman Nurmagomedov a partagé ses analyses sur l'un des matchs les plus attendus : le futur combat entre le détenteur de la ceinture UFC Ilia Topuria et le vétéran américain spécialiste des highlights Justin Gaethje.

Pourquoi Nurmagomedov estime-t-il autant les chances de Gaethje ?

Dans une interview exclusive accordée au célèbre média MMA Junkie, le champion russe a expliqué en détail pourquoi il pense que le combattant américain aura l'avantage. Selon lui, battre Topuria ne nécessite pas de plan surnaturel :

« À mon avis, Justin Gaethje sortira vainqueur de ce combat. La raison est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences uniques ou des tactiques inhabituelles pour entrer dans l'octogone contre Topuria. Il suffit simplement de bien lutter au sol, de cibler ses jambes avec des low kicks incessants et de rester constamment actif pendant le combat », a déclaré Usman Nurmagomedov.

« Topuria fatiguera après quelques rounds »

Usman Nurmagomedov a également souligné les faiblesses du style de combat d'Ilia Topuria. Il a noté qu'Ilia préfère principalement porter des coups puissants et lourds debout. Cependant, cette tactique pourrait se retourner contre lui lors de combats prolongés :

Point fort du combattant Point faible (selon Usman) Ilia Topuria — Porte des coups puissants debout. Se fatigue rapidement après plusieurs rounds de pression intense et arrête d'enchaîner les coups lourds.

Pour prouver son point, Nurmagomedov a cité les débuts du champion actuel : « J'ai regardé attentivement le premier combat d'Ilia. À l'époque, son adversaire l'avait emmené au sol et épuisé. Bien que Topuria ait finalement gagné aux points, il n'avait pas réussi à obtenir un KO précoce. »

Quand et où aura lieu cet affrontement historique ?

Il convient de noter que ce super-combat très attendu et sans compromis entre Ilia Topuria et Justin Gaethje, qui est au centre de l'attention des fans de MMA du monde entier, aura lieu le 15 juin à la Maison Blanche . Actuellement, les deux combattants se préparent activement pour l'un des combats les plus importants de leur carrière.

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