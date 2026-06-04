Le candidat à la présidence du Real Madrid promet les transferts d'Erling Haaland et de Rodri

La course à la présidence du Real Madrid est entrée dans une phase intense. Le candidat Enrique Riquelme a annoncé qu'il ne reviendrait pas sur ses déclarations controversées concernant les stars de Manchester City, Erling Haaland et Rodri. L'homme d'affaires de 37 ans souligne qu'il dispose d'un plan concret pour attirer les plus grandes stars de la Premier League au stade Santiago Bernabéu. Selon Goal.com rapporte .

Riquelme a qualifié les refus de l'entourage d'Erling Haaland de « partie du jeu ». Selon lui, le contrat de l'attaquant norvégien comprend une clause libératoire, rendant le transfert réalisable. « Si je suis élu président, de grandes personnalités comme Erling Haaland joueront pour le Real Madrid », a affirmé avec confiance le candidat.

La situation s'était compliquée après les refus de l'agent d'Erling Haaland, Rafaela Pimenta, et de son père, Alf-Inge Haaland. Cependant, Riquelme a comparé cette situation au transfert de Luis Figo depuis le FC Barcelone en 2000. À l'époque, toutes les parties avaient nié l'accord jusqu'à son annonce officielle. Il a également ajouté qu'il était en contact avec l'agent Pablo Barquero concernant Rodri.

Pour prouver le sérieux de ses promesses, Riquelme a pris un risque sans précédent. S'il ne parvient pas à concrétiser les transferts promis, il a garanti de payer les cotisations annuelles de près de 100 000 membres du club (environ 15 millions d'euros) de sa propre poche. Cette stratégie devrait être une arme majeure dans la lutte contre le président sortant Florentino Pérez.