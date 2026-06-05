Southampton signe le gardien du Bayern Daniel Peretz

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Southampton signe le gardien du Bayern Daniel Peretz

Southampton a finalisé le transfert du gardien du Bayern Daniel Peretz. Le portier israélien a signé un contrat de quatre ans avec le club anglais. Selon les informations, ce transfert a coûté 6 millions de livres sterling à Southampton, rapporte Goal.com rapporte .

Le gardien de 25 ans a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Southampton. Arrivé d'Allemagne en janvier, Daniel Peretz est rapidement devenu un titulaire indiscutable sous la direction de l'entraîneur Russell Martin. Il a disputé 26 matchs toutes compétitions confondues, jouant un rôle clé dans la série de 21 matchs sans défaite de l'équipe.

Ayant auparavant défendu les couleurs du Maccabi Tel-Aviv et servi de remplaçant à Manuel Neuer au Bayern avec sept apparitions, Peretz s'est dit ravi de rester au club anglais. Dans son interview, il a souligné que Southampton était devenu un vrai foyer pour lui et a exprimé son désir d'atteindre de nouveaux sommets avec l'équipe.

Selon le directeur technique du club, Johannes Spors, Daniel Peretz a suscité l'intérêt d'autres équipes, mais le joueur a choisi le projet Southampton. Ses performances fiables en FA Cup ont aidé l'équipe à atteindre les demi-finales.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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