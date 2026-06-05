Graham Potter défend Viktor Gyokeres et Alexander Isak face aux critiques

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Suède, Graham Potter, a répondu aux critiques entourant ses attaquants vedettes Viktor Gyokeres et Alexander Isak. L'expert a souligné que bien que les deux joueurs soient évalués différemment en Angleterre, ils restent des talents de haut niveau. Potter a déclaré que la contribution des attaquants à l'équipe ne correspond pas aux évaluations externes. Selon Goal.com rapporte .

Graham Potter a particulièrement salué la performance de Viktor Gyokeres. L'attaquant d'Arsenal a joué un rôle clé dans l'obtention par la Suède d'une place pour la Coupe du Monde. Lors des matchs de barrage contre la Pologne durant les qualifications, il a marqué quatre buts, assurant le succès de son équipe. Bien qu'il ait remporté la Premier League anglaise avec Arsenal et atteint la finale de la Ligue des Champions, Gyokeres continue de faire l'objet de critiques de la part de certains experts.

« Il a marqué quatre buts en deux matchs et nous a menés à la Coupe du Monde ; son impact est remarquable. Du point de vue d'Arsenal, il a fait son travail, marqué des buts et remporté des trophées avec son équipe. Malgré tout son travail acharné, il est toujours critiqué. Cela fait partie du monde dans lequel nous vivons, mais son caractère et son éthique de travail sur le terrain sont louables », a déclaré Potter.

L'entraîneur a également défendu Alexander Isak, qui traverse une saison difficile à Liverpool. L'attaquant, transféré pour 125 millions de livres sterling, a été affecté par des blessures et la pression des grandes attentes. Potter a souligné que la qualité du joueur n'avait pas diminué, mais qu'il était simplement en cours d'adaptation à un nouvel environnement d'équipe.

« Parfois, nous pensons que tout s'améliorera automatiquement à l'arrivée d'un nouveau joueur. Nous avons vu ce dont Alex est capable à Newcastle. Il ne s'agit pas des compétences du joueur, mais de trouver sa place dans le système de Liverpool. Sa qualité est là ; il doit juste établir la bonne connexion avec l'équipe », a ajouté l'entraîneur.