Tottenham Hotspur a officiellement annoncé la signature du défenseur latéral gauche expérimenté Andy Robertson en tant qu'agent libre après la fin de son contrat avec Liverpool. Le capitaine de l'équipe nationale d'Écosse rejoindra le club londonien cet été et intégrera l'effectif de l'entraîneur principal Roberto De Zerbi. Auparavant, ce transfert, qui n'avait pas abouti lors du mercato hivernal, a finalement été conclu avec succès. Selon Goal.com rapporte .

Le défenseur de 32 ans était également ciblé par Tottenham en janvier sous l'ancien entraîneur Thomas Frank, mais l'accord avait été annulé car Liverpool n'avait pas pu rappeler Kostas Tsimikas de l'AS Rome. Désormais, Robertson prend la direction du nord de Londres après une brillante carrière de neuf ans sur la Mersey. Il est connu pour son caractère combatif et son style de jeu de haut niveau.

S'exprimant sur la nouvelle recrue, Roberto De Zerbi a déclaré : "Andy est un joueur que j'admire depuis de nombreuses années. Il apporte d'excellentes qualités techniques, de l'expérience et un leadership à notre équipe. Il a connu le succès au plus haut niveau pendant longtemps et deviendra une figure importante pour nous, tant sur le terrain que dans le vestiaire."

Depuis son arrivée à Liverpool en provenance de Hull City en 2017, Andy Robertson a disputé 378 matchs. Avec les Merseysiders, il a remporté la Ligue des champions, la FA Cup, deux Coupes de la Ligue et deux titres de Premier League anglaise. Le directeur sportif de Tottenham, Johan Lange, a également souligné que le professionnalisme du joueur est crucial pour le développement du club.

Avant de rejoindre son nouveau club, Robertson participera à la Coupe du monde cet été avec l'équipe nationale d'Écosse. Il compte actuellement 92 sélections en équipe nationale. Cela devrait être la première participation de l'Écosse à la Coupe du monde de ce siècle.