Les supporters de Chelsea fondent de grands espoirs sur le talent brésilien. L'ancien défenseur Gary Cahill a expliqué à GOAL pourquoi Estevao peut atteindre le niveau d'ailiers comme Eden Hazard et Arjen Robben. Le public de Stamford Bridge apprécie déjà les performances de la jeune star. Goal.com rapporte .

Estevao, qui a brillé à Palmeiras, a attiré l'attention de nombreux grands clubs européens. Chelsea a finalement remporté la course, dépensant au total 50 millions de livres sterling pour le transfert. Le footballeur sud-américain, qui a rejoint le club londonien à l'été 2025, s'est rapidement adapté à l'équipe première.

Bien que Chelsea ait connu des problèmes de stabilité lors de la saison 2025-2026, cela a offert à Estevao l'opportunité de se mettre en valeur. Le jeune talent a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues, marquant 8 buts. Malheureusement, une blessure au genou a temporairement interrompu sa saison et ses rêves de participer à la Coupe du monde avec l'équipe nationale du Brésil.

Selon Gary Cahill, Estevao est l'un des rares joueurs qui enthousiasment les supporters. « J'ai été au stade plusieurs fois cette saison et j'ai vu que les fans ne se lassent pas de son jeu. Quand il a le ballon, tout le monde se lève en attendant quelque chose de spécial. À mon époque, Hazard, Pedro et Willian étaient comme ça. C'est un talent unique capable de décider du sort d'un match dans des situations inattendues », a déclaré l'ancien défenseur.

Compte tenu de l'âge d'Estevao, il devrait encore se renforcer. Bien que les blessures fassent partie du football, son retour sera sans aucun doute un atout majeur pour Chelsea. Les Londoniens prévoient de construire la future ligne d'attaque de l'équipe autour de ce prodige brésilien.