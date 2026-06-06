Kylian Mbappe explique pourquoi il ne reverra pas la finale de la Coupe du Monde 2022

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappe, a admis qu'il n'arrivait toujours pas à oublier la défaite en finale de la Coupe du Monde 2022 contre l'Argentine. La star du Real Madrid craint que le revoir, ce match dramatique au Qatar où il a réalisé un triplé historique, ne rouvre des blessures psychologiques. Goal.com rapporte .

Lors de la finale à Doha, la France a perdu 4-2 aux tirs au but après un match nul 3-3. À 23 ans, l'attaquant est devenu le plus jeune joueur à participer à deux finales consécutives et reste le seul joueur de l'histoire à avoir marqué un triplé dans une défaite. Bien qu'il ait remporté le Soulier d'Or du tournoi, l'échec collectif a prévalu sur les records individuels.

Dans une interview accordée à Sorare, Kylian Mbappe a déclaré à propos de ce match : "La plus grande finale de tous les temps ? Je pense qu'il n'y a pas d'égal en termes de divertissement, de scénario et de rebondissements inattendus. Tout s'est terminé aux tirs au but – la fin la plus cruelle pour tout footballeur."

L'attaquant a expliqué son refus de revoir le match ainsi : "Cela devait être soit le premier titre de Coupe du Monde de Lionel Messi, soit la deuxième victoire consécutive de la France, donc c'était historique dans tous les cas. Ai-je revu le match ? Jamais ! Je pense que si je le faisais, les 'démons' (mauvais souvenirs) en moi pourraient se réveiller."

Lors de ce match au stade de Lusail, Kylian Mbappe a marqué un doublé en 95 secondes, sauvant l'équipe de Didier Deschamps de la défaite. Son but égalisateur à la 81e minute, frappé à 123,34 km/h, a été enregistré comme la frappe la plus puissante de tout le tournoi.