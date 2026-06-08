Jose Mourinho souhaite devenir entraîneur du Real Madrid plus rapidement

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Jose Mourinho souhaite devenir entraîneur du Real Madrid plus rapidement

Le football mondial est sur le point de vivre l'un des retours les plus sensationnels et excitants du siècle. Le célèbre et polyvalent spécialiste Jose Mourinho, qui a conquis le cœur de millions de fans, est très proche de reprendre les rênes du Real Madrid. Selon les dernières informations exclusives du prestigieux Diario AS, un accord entre le 'Club Royal' et le génie portugais avait en fait été conclu dès le mois de mai. Cependant, l'annonce officielle de cette nomination historique a été légèrement retardée car le sage dirigeant madrilène Florentino Perez a fixé les prochaines élections présidentielles au 7 juin.

Il est dit qu'une telle attente et cette incertitude n'ont pas plu à Jose Mourinho, qui préfère toujours la rapidité. L'entraîneur portugais estime qu'en raison de ces processus politiques, il a perdu près de deux semaines de temps précieux nécessaires pour se préparer au marché des transferts et à la nouvelle saison. Pendant cette période, il aurait déjà pu arriver dans la 'ville des contes de fées', Madrid, et commencer à mener l'équipe vers de nouvelles victoires.

Maintenant que toutes les questions organisationnelles et les élections se sont conclues avec succès et que Florentino Perez a de nouveau occupé le siège présidentiel, Mourinho exige que la direction du Real Madrid accélère les procédures officielles. Si cet accord est officiellement annoncé, une nouvelle page s'ouvrira dans l'histoire du football mondial — Mourinho retournera au Santiago Bernabeu après exactement 13 ans d'absence. Il remplacera son ancien protégé et entraîneur Alvaro Arbeloa, qui a quitté le club après la saison 2025/26 terminée, et tentera de mener l'équipe vers de nouveaux sommets.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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