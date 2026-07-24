Arsenal dévoile son nouveau maillot extérieur inspiré des années 90

Le club londonien d'Arsenal et la marque adidas ont officiellement dévoilé le nouveau maillot extérieur pour la saison 2026-27. Cette tenue est une réinterprétation moderne de l'un des designs les plus emblématiques de l'histoire du club : le légendaire style « Bruised Banana » (banane écrasée) du début des années 90. En tant que champion de Premier League se préparant pour la nouvelle saison, les « Gunners » visent à rendre hommage à leur histoire à travers ce maillot. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le nouveau maillot présente une base bleu marine avec des lignes géométriques rappelant le design original de 1991-1993. Le maillot arbore le logo classique Trefoil d'adidas ainsi que l'écusson du club, agrémenté de détails jaunes et rouges. Selon Goal.com, ce design ne cherche pas seulement à susciter la nostalgie, mais symbolise également l'ambition de l'équipe pour de nouvelles victoires.

L'alliance de l'histoire et de la modernité

La cérémonie de présentation du nouveau maillot a réuni le défenseur Riccardo Calafiori, le milieu de terrain Declan Rice, la légende du club Ian Wright et la star de l'équipe féminine Chloe Kelly. Dans le cadre de cet événement, une série de courts métrages mettant en scène des joueurs et des supporters a été diffusée, soulignant l'importance des maillots pour les fans et les traditions du club.

« Nous sommes tous impatients d'entrer sur le terrain avec ce maillot. Nous savons à quel point le design 'Bruised Banana' est cher à nos supporters ; on peut encore voir aujourd'hui de nombreuses personnes porter des vêtements dans ce style. Porter un maillot avec une telle histoire nous donne une motivation supplémentaire », a déclaré Riccardo Calafiori lors de la présentation.

Sur le plan technologique, le maillot est équipé du tout dernier système CLIMACOOL+ d'adidas. Cette technologie aide à réguler la température corporelle des joueurs et assure un confort de haut niveau grâce à la gestion de l'humidité et à des zones de ventilation stratégiques. Cela contribue à accroître l'endurance des athlètes lors des matchs dynamiques.

L'équipe dirigée par Mikel Arteta vise à défendre son titre et à réussir dans les tournois majeurs. Comme l'a ajouté Calafiori, l'équipe ne se contente pas d'être fière de son passé, elle est avide de créer son propre héritage et d'offrir encore plus de moments de joie aux supporters. Le nouveau maillot incarne parfaitement cette idée.

Cette nouvelle suscitera certainement un grand intérêt parmi les fans d'Arsenal, car le style rétro des années 90 du club est très populaire auprès des collectionneurs et des passionnés de football. Le nouveau maillot devrait être mis en vente dans les boutiques officielles dans les prochains jours.