Les grands clubs européens prennent des décisions inattendues avant la nouvelle saison afin de renforcer leurs effectifs tout en maintenant l'équilibre financier. Au cœur des derniers mouvements du marché des transferts se trouvent le Real Madrid et des représentants de la Premier League. Les Madrilènes prévoient de renouveler considérablement leur milieu de terrain. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par The Sun, le Real Madrid n'est pas opposé à la mise sur le marché de son milieu défensif Aurélien Tchouaméni. Manchester United est cité comme le principal prétendant pour le joueur français. La direction du club mancunien est prête à dépenser une somme importante pour renforcer son centre, et Tchouaméni pourrait devenir une pièce maîtresse de ce projet.

Une autre jeune star madrilène, Eduardo Camavinga, est également sous pression. Selon les informations de l'insider Nicolo Schira, le joueur doit faire ses preuves lors des stages de préparation, faute de quoi le club envisagera l'option de le transférer. Le "Club Royal" vise à accroître la concurrence au sein de l'effectif et, si nécessaire, à renflouer son budget en acceptant des offres élevées.

Changements en défense et plans du FC Barcelone

Des mouvements intéressants sont également observés en défense centrale. Fabrizio Romano rapporte que le défenseur de Tottenham, Cuti Romero, est proche de quitter le club. Les Londoniens ont déjà ciblé des joueurs comme Marcos Senesi et Kevin Danso pour le remplacer. Actuellement, des négociations sont en cours entre l'Inter et Tottenham, mais les parties ne sont pas encore parvenues à un accord sur le prix.

Le FC Barcelone suit également Romero, mais en raison de contraintes financières, il ne peut pas encore faire d'offre officielle. Selon le journal Sport, Barcelone a choisi l'option Aymeric Laporte comme cible principale pour renforcer sa ligne défensive. Pour cela, le club doit d'abord vendre l'un de ses défenseurs actuels afin de libérer de l'espace.

Dans le football italien, le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, a mis fin aux rumeurs concernant deux stars de l'équipe : Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Selon lui, les deux joueurs resteront au club. Bien que les commentaires de De Bruyne sur son ancien entraîneur Antonio Conte n'aient pas plu à la direction, cette question sera réglée en interne après le retour du joueur de vacances.

Selon Goal.com, des équipes comme Manchester City et Liverpool devraient également s'activer durant la fin du mercato. La concurrence entre les meilleurs clubs de Premier League devrait s'intensifier au cours des dernières semaines.