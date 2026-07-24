Rafael Leão en route pour la Turquie : Fenerbahçe mise 60 millions d'euros sur la star du Milan

L'attaquant du club italien de l'AC Milan et de l'équipe nationale du Portugal, Rafael Leão, pourrait poursuivre sa carrière dans la Süper Lig turque. Selon les dernières informations, le club stambouliote de Fenerbahçe s'est lancé dans une bataille sérieuse pour le joueur et est prêt à franchir des étapes décisives concernant son transfert. Ce transfert devrait devenir l'un des plus retentissants non seulement en Turquie, mais aussi sur le marché du football européen. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations publiées par le Corriere dello Sport, la direction de l'AC Milan est prête à vendre sa star pour une somme avoisinant les 50 à 60 millions d'euros. Le club vise à utiliser ces fonds pour renforcer son effectif, notamment pour rétablir l'équilibre financier après les transferts de nouveaux joueurs comme Mario Gila et Gonçalo Ramos. Actuellement, des représentants de Fenerbahçe sont arrivés à Milan pour rencontrer les agents du joueur.

Gros salaire et concurrence

Fenerbahçe propose à Rafael Leão un salaire annuel de 10 millions d'euros assorti de bonus. Il s'agit de l'un des chiffres records pour le championnat turc. Il est à noter qu'un autre grand club d'Istanbul, Galatasaray, participe également à la lutte pour le joueur. Cependant, pour l'instant, Fenerbahçe a pris une longueur d'avance sur son rival en termes d'offre.

Selon la Gazzetta dello Sport, le fait que Rafael Leão ait passé une partie de ses vacances en Turquie avait alimenté diverses rumeurs. Le joueur lui-même a déclaré qu'il était prêt pour de nouveaux défis et qu'il ne jouerait pas pour un autre club en Italie que l'AC Milan. Si aucune offre ne parvient de la part des grands clubs de la Premier League anglaise ou de la Liga espagnole, l'option turque pourrait devenir sa destination principale.

Pour l'instant, Rafael Leão ne se précipite pas pour prendre une décision finale. Il devrait rejoindre la tournée de pré-saison du club en Australie. De plus, la participation du joueur à des événements commerciaux au Brésil est prévue. L'AC Milan attend une offre officielle et a l'intention de clarifier cette situation avant la fermeture du mercato.

Rappelons que Rafael Leão avait également marqué lors du match contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la dernière Coupe du Monde. Bien que son efficacité sur la scène internationale et en club ait attiré l'attention de nombreuses équipes, seuls les clubs turcs proposent actuellement des offres concrètes et financièrement attractives.