Internet mobile coupé à Delhi suite à des manifestations de masse

Le gouvernement indien a ordonné aux entreprises de télécommunications de suspendre les services d'internet mobile dans les quartiers centraux de Delhi, la capitale du pays. Cette mesure radicale a été prise dans le contexte de manifestations de grande envergure menées par des jeunes. Selon l'agence Reuters, les manifestants exigent la démission du ministre de l'Éducation du pays. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les représentants du gouvernement et du ministère des Télécommunications s'abstiennent pour l'instant de tout commentaire officiel sur cette décision. De même, les principaux fournisseurs indiens — Jio, propriété du milliardaire Mukesh Ambani, ainsi que Bharti Airtel et Vodafone-Idea — n'ont pas répondu aux demandes des journalistes concernant la situation.

Il est rapporté que le jeudi 23 juillet au soir, le réseau de données mobiles a complètement disparu dans de nombreuses zones du centre de Delhi. Cette situation a causé de sérieux problèmes non seulement aux manifestants, mais aussi à la population locale et aux entrepreneurs. En particulier, les propriétaires de magasins et de restaurants se plaignent de ne pas pouvoir accepter les paiements en ligne.

Causes des manifestations et crise du système éducatif

La cause principale des manifestations est liée à un scandale majeur survenu en mai. À l'époque, il a été révélé que les sujets des examens d'entrée à l'université avaient fuité avant la date prévue. Cette fuite a affecté le destin d'environ 2 millions d'étudiants, provoquant une vague de protestations dans tout le pays.

Depuis le mois dernier, des étudiants et des militants campent dans le centre de Delhi pour exiger la démission du ministre de l'Éducation, Dharmendra Pradhan. Selon eux, le ministère est directement responsable de la corruption dans le système et de l'incapacité à assurer la sécurité des données. En raison de l'escalade de la situation, les autorités ont décidé de restreindre les communications numériques pour prévenir les troubles.

En Inde, la pratique consistant à couper Internet lors d'événements publics ou de manifestations est fréquente. Le gouvernement justifie généralement cette mesure par la prévention de la désinformation et le maintien de l'ordre public. Cependant, les défenseurs des droits de l'homme soulignent que de telles mesures violent la liberté d'expression et le droit à l'information.

Pour l'instant, il n'y a aucune information précise sur le rétablissement des communications dans le centre de la capitale. Les manifestants déclarent qu'ils ne quitteront pas les lieux tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. Cet événement a remis à l'ordre du jour la question des réformes du système éducatif indien et de la transparence dans la gouvernance de l'État.