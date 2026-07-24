Neymar répond aux critiques : La star brésilienne met fin à la polémique liée au poker

L'attaquant du club brésilien de Santos, Neymar, a vivement réagi aux critiques concernant sa vie privée et son programme d'entraînement. Le joueur a fait face à la pression des fans et des médias pour avoir participé à un tournoi de poker pendant sa convalescence après une blessure. L'attaquant de 34 ans a souligné qu'il respectait ses responsabilités professionnelles et a invité ses détracteurs à se mêler de leurs affaires. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon le déroulement des faits, Neymar a participé au tournoi de poker BSOP Winter alors que l'équipe de Santos partait pour le Venezuela afin d'affronter l'Universidad Central en Copa Sudamericana. La présence de la star à un événement de divertissement alors que l'équipe se préparait pour un match crucial à l'extérieur a suscité de nombreux débats. Cependant, le joueur lui-même a clarifié la situation.

Équilibre entre entraînement et repos

Selon Goal.com, Neymar a publié un message vidéo sur les réseaux sociaux expliquant que le tournoi de poker tombait sur son jour de repos officiel. Selon lui, il s'était entraîné à la salle de sport le matin même et n'était allé au tournoi que pendant son temps libre. Le joueur a également partagé des extraits de ses séances d'entraînement pour prouver qu'il donne la priorité à sa condition physique et à ses obligations envers le club.

"Je suis ici en train de préparer ma deuxième séance d'entraînement. On a beaucoup parlé du fait que j'ai joué au poker pendant mon jour de repos. Mais j'avais travaillé le matin même. La raison pour laquelle je n'ai pas voyagé avec l'équipe est que je viens tout juste de reprendre l'entraînement", a souligné Neymar. Il a poursuivi en s'adressant aux critiques : "Maintenant, est-ce que je peux continuer mon entraînement ou allez-vous continuer à jaser ? Occupez-vous de vos affaires !" a-t-il déclaré fermement.

L'entraîneur de Santos, Cuca, garde également la situation sous contrôle. Le staff technique avait décidé de ne pas emmener Neymar au Venezuela afin de rétablir progressivement sa condition physique. Actuellement, l'attaquant expérimenté a terminé tous les entraînements tactiques et est pleinement prêt à réintégrer l'équipe première.

Un moment crucial pour Santos

Le retour de Neymar sur le terrain est une aubaine pour Santos. Actuellement, l'équipe occupe la 15e place du classement du championnat brésilien avec seulement 21 points après 19 matchs. Le match contre Chapecoense, qui aura lieu ce samedi 25 juillet au stade Vila Belmiro, est d'une importance capitale pour améliorer la position de l'équipe au classement.

Chaque pas de Neymar reste intéressant pour les fans de football, car il demeure l'une des figures les plus brillantes et controversées du football mondial. Ses performances avec Santos et sa condition physique devraient influencer directement les résultats globaux de l'équipe cette saison.