Trump impose de nouveaux droits de douane à 60 pays : qui est sur la liste ?

L'administration du président américain Donald Trump a imposé de nouveaux droits de douane de 10 et 12,5 % sur les produits importés de 60 partenaires commerciaux. Washington justifie cette décision par le non-respect des exigences contre le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les nouveaux tarifs devraient couvrir la quasi-totalité des importations américaines. Toutefois, des exceptions ont été maintenues pour certains produits stratégiques.

Les nouveaux droits couvrent 99,4 % des importations

Selon les informations, les nouvelles mesures tarifaires concerneront près de 99,4 % des produits importés aux États-Unis.

Parallèlement, les droits ne s'appliqueront pas à certains produits jugés essentiels pour l'économie et la sécurité nationale.

Les exceptions incluent :

pétrole et gaz ;

engrais ;

certains produits alimentaires ;

avions ;

minéraux critiques ;

biens soumis à d'autres tarifs de sécurité nationale.

Quels pays sont soumis à un droit de 10 % ?

Le droit d'importation de 10 % a été appliqué aux produits de pays comme l'Argentine, le Bangladesh, le Royaume-Uni, le Canada, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Mexique et le Pakistan.

Pour l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et la Suisse, la charge tarifaire globale est fixée entre 10 % et 12,5 % .

Pour les 38 autres pays, dont la Chine et le Vietnam, un taux de 12,5 % a été instauré.

Groupe de pays Taux de douane Argentine, Canada, Inde, Mexique, etc. 10 % Union européenne, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Suisse 10–12,5 % Chine, Vietnam et 36 autres pays 12,5 %

Les produits du Kazakhstan sont également sur la liste

Conformément à la nouvelle décision, les produits importés du Kazakhstan sont également soumis à un droit de 12,5 % .

La partie américaine a souligné que les taux de douane et les exceptions ont été choisis comme la mesure la plus appropriée pour remédier aux pratiques commerciales identifiées lors des enquêtes.

Cependant, aucune information détaillée n'a encore été fournie sur les produits d'exportation du Kazakhstan les plus touchés par ces tarifs.

Washington justifie sa décision par le travail forcé

L'administration américaine a déclaré que l'objectif principal des nouveaux tarifs est de renforcer la lutte contre l'utilisation du travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Selon la position de Washington, les partenaires commerciaux doivent exercer un contrôle plus strict sur le respect des droits du travail dans les processus de production.

C'est pourquoi les droits de douane sont utilisés non seulement comme un outil économique, mais aussi comme un levier influençant les normes du travail.

Les partenaires des États-Unis s'opposent à la décision

L'Union européenne, l'Australie, le Brésil, la Norvège et le Canada ont qualifié les nouveaux tarifs d'injustifiés et s'y sont opposés.

Ces pays craignent que les droits de douane n'affectent négativement les relations commerciales, n'augmentent le prix des marchandises et ne conduisent à des mesures de rétorsion.

La question principale est désormais de savoir si les partenaires commerciaux des États-Unis choisiront la voie de la négociation ou s'ils introduiront des tarifs de rétorsion sur les produits de Washington.

Selon vous, les nouveaux droits de douane renforceront-ils la lutte contre le travail forcé ou aggraveront-ils les tensions commerciales mondiales ? Laissez votre avis dans les commentaires.