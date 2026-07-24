Une nouvelle ère pour la médecine : livraison de médicaments par drone

·52·Technologie
Une nouvelle ère pour la médecine : livraison de médicaments par drone

Dans la région de Sakhaline, en Russie, une opération réelle de livraison de fournitures médicales par drone a été réalisée avec succès pour la première fois. Cet événement marque un tournant majeur pour la médecine régionale, élargissant les capacités d'assistance d'urgence vers des zones reculées et difficiles d'accès. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le vol a été organisé par la société « Avrora BAS », et la mission de transport a été assurée par un drone de type avion nommé « Aist », développé par « Drone Solutions ». L'appareil a parcouru une distance de 32 kilomètres entre l'hôpital central du district de Korsakov et le village d'Ozyorskoye. C'est ce qu'indique ixbt.com, en se basant sur les informations du service de presse du gouvernement régional.

Il est à noter que le drone n'a pas seulement livré des médicaments, mais a également rapporté des échantillons de sang de patients lors de son vol retour. Ce processus a été suivi en ligne via une plateforme d'identification basée sur le système d'État « ERA-GLONASS ».

Contrôle de la vitesse et de la température

Le drone « Aist » est équipé d'une boîte thermique spéciale connectée au réseau de bord de l'appareil. Cela permet de conserver en toute sécurité les médicaments thermosensibles et les matériaux biologiques, quelle que soit la température extérieure. Par exemple, lors du premier vol, malgré une température ambiante élevée, les cargaisons ont été maintenues dans les normes requises.

Le plus grand avantage de ce nouveau système réside dans sa vitesse. Le drone a parcouru la distance entre Korsakov et Ozyorskoye en 19 minutes. Cela représente deux fois plus rapidement qu'une livraison par véhicule. Dans les situations d'urgence, surtout lorsque la vie humaine dépend de quelques secondes, une telle rapidité est cruciale.

Les experts soulignent que les voies aériennes sont particulièrement utiles dans des conditions de routes impraticables après les tempêtes hivernales. Dans le contexte de l'Ouzbékistan, l'introduction de telles technologies pour améliorer la qualité des services médicaux dans les villages de montagne et isolés est considérée comme prometteuse. La livraison de médicaments par drone permet non seulement d'économiser du temps, mais peut également réduire les coûts logistiques.

Le succès de ce projet ouvre la voie à une utilisation généralisée de l'aviation sans pilote à des fins civiles, notamment dans le secteur social. Actuellement, des travaux sont en cours pour établir le système sur une base régulière et améliorer davantage la sécurité des vols.

DronesMédecineTechnologieLogistiqueInnovation
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

AMD annonce une victoire inattendue contre Nvidia avec ses nouveaux processeurs Zen 6AMD annonce une victoire inattendue contre Nvidia avec ses nouveaux processeurs Zen 6Aujourd'hui, 06:50Snapdragon 8 Elite 6 testé pour la première fois : Qualcomm révolutionne l'efficacité énergétiqueSnapdragon 8 Elite 6 testé pour la première fois : Qualcomm révolutionne l'efficacité énergétiqueAujourd'hui, 05:51AMD prépare le nouveau processeur Ryzen 7 9800HX3D : Une révolution pour les ordinateurs portables de jeuAMD prépare le nouveau processeur Ryzen 7 9800HX3D : Une révolution pour les ordinateurs portables de jeuAujourd'hui, 05:27OpenAI présente son premier appareil : que vaut le clavier Micro ?OpenAI présente son premier appareil : que vaut le clavier Micro ?Aujourd'hui, 05:24Incident lors d'un vol spatial : une fusée chinoise frappée par la foudreIncident lors d'un vol spatial : une fusée chinoise frappée par la foudreAujourd'hui, 04:51Un nouveau géant dans le monde de l'intelligence artificielle : Prentis Laboratory lève 100 millions de dollarsUn nouveau géant dans le monde de l'intelligence artificielle : Prentis Laboratory lève 100 millions de dollarsAujourd'hui, 04:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design