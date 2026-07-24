Dans la région de Sakhaline, en Russie, une opération réelle de livraison de fournitures médicales par drone a été réalisée avec succès pour la première fois. Cet événement marque un tournant majeur pour la médecine régionale, élargissant les capacités d'assistance d'urgence vers des zones reculées et difficiles d'accès. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le vol a été organisé par la société « Avrora BAS », et la mission de transport a été assurée par un drone de type avion nommé « Aist », développé par « Drone Solutions ». L'appareil a parcouru une distance de 32 kilomètres entre l'hôpital central du district de Korsakov et le village d'Ozyorskoye. C'est ce qu'indique ixbt.com, en se basant sur les informations du service de presse du gouvernement régional.

Il est à noter que le drone n'a pas seulement livré des médicaments, mais a également rapporté des échantillons de sang de patients lors de son vol retour. Ce processus a été suivi en ligne via une plateforme d'identification basée sur le système d'État « ERA-GLONASS ».

Contrôle de la vitesse et de la température

Le drone « Aist » est équipé d'une boîte thermique spéciale connectée au réseau de bord de l'appareil. Cela permet de conserver en toute sécurité les médicaments thermosensibles et les matériaux biologiques, quelle que soit la température extérieure. Par exemple, lors du premier vol, malgré une température ambiante élevée, les cargaisons ont été maintenues dans les normes requises.

Le plus grand avantage de ce nouveau système réside dans sa vitesse. Le drone a parcouru la distance entre Korsakov et Ozyorskoye en 19 minutes. Cela représente deux fois plus rapidement qu'une livraison par véhicule. Dans les situations d'urgence, surtout lorsque la vie humaine dépend de quelques secondes, une telle rapidité est cruciale.

Les experts soulignent que les voies aériennes sont particulièrement utiles dans des conditions de routes impraticables après les tempêtes hivernales. Dans le contexte de l'Ouzbékistan, l'introduction de telles technologies pour améliorer la qualité des services médicaux dans les villages de montagne et isolés est considérée comme prometteuse. La livraison de médicaments par drone permet non seulement d'économiser du temps, mais peut également réduire les coûts logistiques.

Le succès de ce projet ouvre la voie à une utilisation généralisée de l'aviation sans pilote à des fins civiles, notamment dans le secteur social. Actuellement, des travaux sont en cours pour établir le système sur une base régulière et améliorer davantage la sécurité des vols.