Joshua Zirkzee accepte de retourner en Italie : la Juventus renforce son attaque

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Joshua Zirkzee accepte de retourner en Italie : la Juventus renforce son attaque

L'attaquant de Manchester United, Joshua Zirkzee, est proche de poursuivre sa carrière en Serie A italienne. Le joueur néerlandais a donné son accord de principe pour rejoindre la Juventus de Turin. Ce transfert s'inscrit dans la stratégie du club turinois visant à renouveler en profondeur son secteur offensif. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon La Gazzetta dello Sport, Joshua Zirkzee souhaite revenir dans le championnat italien, un environnement qu'il connaît bien, après un passage court et peu fructueux en Premier League anglaise. La direction de la Juventus a intensifié les négociations avec l'agent du joueur, Kia Joorabchian, concernant un contrat de prêt.

Les grands projets des Turinois

La Juventus ne veut pas se limiter à Joshua Zirkzee. Le directeur sportif du club, Ricky Massara, étudie également la candidature de Randal Kolo Muani, joueur du Paris Saint-Germain, afin de renforcer davantage l'attaque. Selon les informations, une enveloppe de 40 millions d'euros est prévue pour l'attaquant parisien.

La saison dernière, Joshua Zirkzee avait brillé sous les couleurs de Bologne, inscrivant 12 buts et délivrant 7 passes décisives. Cependant, après son transfert en Angleterre, il a rencontré des difficultés à s'imposer dans le onze de départ de Manchester United. Au cours des deux dernières saisons, bien qu'il ait disputé 68 matchs au total, il n'a été titulaire qu'à 19 reprises.

D'après Goal.com, l'entraîneur du club turinois considère l'attaquant néerlandais comme un joueur techniquement doué qui correspond parfaitement à son schéma tactique. Suite à la blessure du jeune attaquant de l'équipe, Jeff Ekhator, le renforcement de la ligne d'attaque est devenu une priorité absolue pour le club.

La direction du club espère créer une ligne d'attaque plus dynamique en combinant les compétences techniques de Joshua Zirkzee et la vitesse de Kolo Muani. Actuellement, le directeur général du club, Giovanni Carnevali, travaille à finaliser les deux transferts dans les plus brefs délais.

En ce moment, la Juventus poursuit sa préparation pour la nouvelle saison. L'équipe affrontera Frosinone lors de la première journée de Serie A. Le staff technique espère que les transferts seront conclus rapidement afin que les nouveaux joueurs puissent s'adapter au groupe au plus vite.

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Jahongir Tursunov
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