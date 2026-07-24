Chelsea renforce sa défense : le transfert de Maxence Lacroix est conclu

Le club londonien Chelsea est sur le point de réaliser une nouvelle acquisition majeure lors du mercato estival. Les "Blues" ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur central de Crystal Palace, Maxence Lacroix. Cet accord est considéré comme une étape cruciale pour résoudre les problèmes défensifs du club londonien. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon The Athletic, le montant du transfert s'élève à environ 52 millions de livres sterling (69 millions de dollars). L'international français de 26 ans devrait passer sa visite médicale vendredi. Ensuite, il signera un contrat de six ans à Stamford Bridge, courant jusqu'en 2032.

Concurrence défensive et changements dans l'effectif

L'arrivée de Lacroixdevrait bouleverser la hiérarchie défensive. En particulier, l'avenir de joueurs actuels comme Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah et Malang Sarr pourrait être remis en question. Le nouvel entraîneur Xabi Alonso vise à intégrer rapidement le nouveau défenseur lors de la préparation d'avant-saison.

Du haut de son mètre 90, Maxence Lacroix est devenu un élément indispensable de Crystal Palace la saison dernière, disputant 55 matchs toutes compétitions confondues. Sa progression rapide depuis son arrivée en provenance de Wolfsburg a fait grimper sa valeur marchande bien au-delà des 18 millions d'euros initiaux.

Selon Goal.com, Crystal Palace a déjà commencé à chercher un remplaçant pour son leader. Les "Eagles" étudient les pistes menant à Chrislain Matsima d'Augsbourg et Chibuike Nwaivu de Trabzonspor. Les Londoniens doivent agir rapidement pour maintenir la stabilité défensive avant la fermeture du mercato.

Ce transfert Chelsea s'inscrit dans la stratégie à long terme de la direction. Le club recrute non seulement un joueur physiquement robuste, mais aussi un défenseur à l'aise avec le ballon, essentiel dans le football moderne. L'expérience de Lacroix avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2026 constitue également un atout supplémentaire pour l'équipe.