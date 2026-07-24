Un puma blanc aux yeux bleus et au nez rose, une rareté mondiale, est né au Nicaragua

Un puma albinos rare est né au zoo Thomas Belt situé dans la ville de Juigalpa. Le pelage du puma est entièrement blanc, ses yeux sont bleus et son nez est rose. Cette apparence est due à l'albinisme, un phénomène très rare chez les pumas.

Les vétérinaires ont indiqué que l'animal se développe sainement. Son état est régulièrement contrôlé et des mesures sont prises pour le protéger de la lumière du soleil et des facteurs environnementaux.

Les animaux albinos sont sensibles à une lumière vive en raison d'un manque de pigmentation dans la peau et les yeux. Dans la nature, leur couleur blanche pose également problème, car ces animaux sont facilement repérables parmi la végétation et les rochers.

Le personnel du zoo a précisé que le puma nécessite des soins particuliers et continue de suivre son développement.