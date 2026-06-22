Michael Owen : Je ne serais pas surpris si Ronaldo marquait un triplé contre l'Ouzbékistan

Le futur match entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et du Portugal, qualifiées pour le groupe "K" de la Coupe du Monde 2026, est actuellement au centre de l'attention des fans de football et des experts du monde entier. L'équipe d'Ouzbékistan, débutante dans la compétition, intrigue beaucoup par son potentiel inexploité, tandis que le Portugal a attiré l'attention en raison d'un résultat inattendu lors du premier tour.

La malchance du Portugal et la pression sur Ronaldo

Considérée comme l'un des grands favoris du tournoi, l'équipe nationale du Portugal a créé la sensation en faisant match nul contre la République démocratique du Congo lors de la première journée. Ce résultat a été durement accueilli par la communauté du football.

En particulier, la performance anonyme de Cristiano Ronaldo, qui a établi un record absolu en participant pour la sixième fois à ce Mondial aux côtés de Lionel Messi, a suscité de nombreuses critiques. Les spécialistes ont commencé à douter du potentiel global et des perspectives de l'équipe portugaise. Dans ce contexte, le match de la deuxième journée contre l'Ouzbékistan revêt une importance capitale pour les Portugais.

Michael Owen prend la défense de son ancien coéquipier

La légende du football mondial, le célèbre buteur anglais Michael Owen, a été interviewé par Goal avant le choc entre l'Ouzbékistan et le Portugal. Ayant joué aux côtés de Ronaldo à Manchester United, Owen croit, malgré les critiques, que Cristiano pourra s'illustrer lors du match contre l'Ouzbékistan :

"Le fait que Lionel Messi ait marqué trois buts avec l'Argentine avant le premier match du Portugal n'a pas suffi à inspirer Ronaldo à marquer. Il n'a pas été facile pour lui d'accepter cette situation. Mais je ne suis pas d'accord avec les critiques envers Ronaldo. N'est-ce pas là sa nature ? Surtout ces dernières années. Il ne s'est jamais beaucoup impliqué dans le jeu collectif, mais il a toujours pu changer totalement la donne au moment décisif. Il est très facile de tout lui reprocher quand il ne marque pas. Mais combien de fois a-t-il fait taire les critiques dès le match suivant ? Je ne serais pas surpris du tout si Cristiano Ronaldo marquait un triplé lors du match contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan."

Heure et lieu de la rencontre

Le match historique entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et du Portugal débutera le 23 juin à 22h00, heure de Tachkent. Ce choc passionnant se déroulera dans un stade luxueux à Houston, aux États-Unis.