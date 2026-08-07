La startup de technologies de défense Hadrian lève 1,37 milliard de dollars d’investissements

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La startup de technologies de défense Hadrian lève 1,37 milliard de dollars d’investissements

La startup Hadrian, qui construit un réseau d’usines automatisées pour l’industrie de la défense, a réussi à lever 1,37 milliard de dollars lors de son dernier tour de financement. Selon Ixbt.com, ce financement majeur a porté la valorisation totale de l’entreprise à 7,87 milliards de dollars, suscitant un vif intérêt sur le marché des technologies de défense. À ce sujet, Techcrunch.com en fait état.

Plusieurs investisseurs prestigieux ont participé à ce tour de financement. WCM Investment Management, Washington Harbour Partners, Valor Equity Partners, 137 Ventures et Baillie Gifford figuraient notamment parmi les principaux investisseurs. Des fonds de capital-risque renommés, tels que 1789 Capital, Morgan Stanley Wealth Management, CapitalG, Andreessen Horowitz, Founders Fund, Lux Capital et Altimeter, ont également investi.

Production et automatisation

Selon PitchBook, Founders Fund et Lux Capital avaient auparavant dirigé le financement de série C de l’entreprise, d’un montant de 260 millions de dollars. Ainsi, le total des investissements levés par Hadrian atteint environ 2 milliards de dollars. Contrairement à de nombreuses startups de défense, Hadrian ne développe pas de nouveaux types d’armes fondées sur l’intelligence artificielle.

L’objectif principal de l’entreprise est de construire des sites automatisés capables de produire en série des pièces détachées pour les véhicules et équipements déjà utilisés par le complexe militaro-industriel. Cette approche pourrait considérablement accélérer la logistique et les chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense.

Nouveaux sites et projets à venir

En mars de cette année, Hadrian a ouvert en Alabama un nouveau site destiné à fabriquer des pièces détachées pour les sous-marins. Cette installation est devenue le quatrième grand complexe de production de l’entreprise. Le projet de cette usine, établi dans le cadre d’un partenariat public-privé, était évalué à 2,4 milliards de dollars.

Les acteurs du marché technologique suivent actuellement avec attention le développement futur de cette startup. L’expansion de ses capacités de production automatisées devrait constituer une étape importante dans la modernisation de l’industrie traditionnelle de la défense.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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