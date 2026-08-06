Vinícius Júnior prolonge son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2032

Le Real Madrid a officiellement annoncé avoir conclu un nouvel accord à long terme avec l’un de ses principaux joueurs, Vinícius Júnior. Selon GOAL.com, les rumeurs de transfert concernant la star brésilienne et le géant espagnol ont pris fin : l’ailier a signé un contrat majeur courant jusqu’en juin 2032. C’est ce que rapporte Goal.com.

Ces dernières semaines, les spéculations et l’incertitude concernant l’avenir du joueur étaient particulièrement fortes. L’arrivée de Yan Diomande pour une somme colossale d’environ 125 millions d’euros, ainsi que l’entrée dans la dernière année du contrat actuel de Vinícius, avaient encore compliqué la situation. Les négociations entre les deux parties étaient restées infructueuses pendant plus d’un an, suscitant de sérieuses inquiétudes au sein de la direction du club.

Ces derniers jours notamment, après la diffusion d’informations selon lesquelles le Brésilien pourrait sérieusement rejoindre Arsenal, le Real Madrid lui avait présenté sa dernière offre. Cette confrontation tendue s’est finalement conclue positivement, le joueur ayant choisi de rester au club. Pour l’entraîneur José Mourinho, résoudre cette question contractuelle avant le début de la nouvelle saison constituait l’une des priorités majeures.

La collaboration historique entre le club et le joueur se poursuit

Après l’importante réunion tenue hier, les désaccords entre les deux parties ont été dissipés et les doutes persistants dans le vestiaire ont pris fin. José Mourinho a atteint son objectif principal en stabilisant l’atmosphère au sein de l’équipe. Désormais, avec Vinícius et les nouvelles recrues, l’entraîneur dispose de l’une des lignes offensives les plus dangereuses du football mondial.

La prolongation du contrat devrait naturellement intensifier la concurrence au sein de l’équipe. Même si la place de Vinícius dans le onze de départ semble garantie, les jeunes talents comme Arda Güler pourraient avoir davantage de difficultés à obtenir du temps de jeu, malgré leurs brillantes performances de pré-saison. Le communiqué officiel du club a néanmoins souligné le rôle majeur du Brésilien dans les succès historiques de l’équipe.

Selon le communiqué officiel publié jeudi soir par le club, Vinícius Júnior avait rejoint le Real Madrid en juillet 2018, à l’âge de 18 ans. Au cours des huit dernières saisons, il a disputé 375 matchs sous le maillot de l’équipe, inscrit 128 buts et remporté 14 trophées.

Palmarès et projets d’avenir

L’attaquant brésilien a remporté de nombreux trophées collectifs et individuels durant son passage au sein du club de la capitale. Son riche palmarès avec les Madrilènes comprend les compétitions suivantes :

Deux Ligues des champions

Trois Coupes du monde des clubs

Deux Supercoupes de l’UEFA

Trois titres de Liga

Une Coupe du Roi

Trois Supercoupes d’Espagne

En signant ce nouveau contrat, Vinícius Júnior a confirmé qu’il liait son avenir au Real Madrid. La direction du club et le staff technique estiment que cet accord constituera le fondement des prochaines victoires de l’équipe.