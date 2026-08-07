La Juventus intensifie les négociations pour le transfert de Jhon Lucumí

Le club italien de la Juventus poursuit activement ses efforts pour recruter le défenseur central colombien Jhon Lucumí, qui évolue à Bologne. Selon Alfredo Pedullà, après l’expiration de la clause libératoire de 28 millions d’euros inscrite dans le contrat du joueur, les négociations entre les clubs sont entrées dans une nouvelle phase et les deux parties tentent de parvenir à un accord. Goal.com rapporte .

Actuellement, la direction de Bologne a réduit le prix du joueur à 20 millions d’euros, bonus compris. Bien que ce montant soit inférieur à l’ancienne clause libératoire, il reste supérieur à la somme proposée par le club turinois. Malgré cela, les chances de réduire l’écart entre les clubs et de conclure l’accord sont jugées élevées.

La position du joueur et les projets du club turinois

Bien que le défenseur dispose de nombreuses offres venues de l’étranger, sa priorité reste la Juventus. Le Colombien considère le projet du club turinois comme la meilleure prochaine étape de sa carrière et a clairement exprimé son souhait de rejoindre cette équipe. Cette position ferme du joueur devrait jouer un rôle important dans les négociations.

Afin d’optimiser ses dépenses, le club turinois étudie également des solutions alternatives. Selon Tuttosport, la Juventus envisage d’inclure certains de ses joueurs dans l’opération afin de réduire le montant du transfert. Juan Cabal et Fabio Miretti figureraient notamment parmi les jeunes joueurs susceptibles d’être proposés dans le cadre de l’accord.

Les difficultés des négociations et les prochaines étapes

Les Turinois évaluent la valeur totale de ces deux joueurs entre 10 et 15 millions d’euros et espèrent que cette proposition conviendra à Bologne. Cependant, la direction du club émilien adopte pour l’instant une approche différente, préférant conclure l’opération exclusivement contre un paiement intégral en espèces et se montrant peu favorable à l’échange de joueurs.

Même si cette situation complique quelque peu les négociations, les contacts entre les clubs se poursuivent sans interruption. Le renforcement de la défense reste une priorité pour la Juventus, et les prochaines réunions dans les jours à venir pourraient être décisives pour l’issue du transfert.