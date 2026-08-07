Le Real annonce sa décision concernant Vinícius : les détails du nouveau contrat…

Le Real Madrid a officiellement annoncé une nouvelle très attendue et importante pour ses supporters. L’ailier offensif brésilien, l’un des leaders de l’équipe, Vinícius Júnior a prolongé son contrat actuel avec le « club royal ».

Selon le nouvel accord, le joueur de 26 ans défendra les couleurs du club madrilène jusqu’en 2032, soit encore 6 ans .

Florentino Pérez et José Mourinho ont joué un rôle décisif dans le transfert

Selon les informations relayées par les médias espagnols de référence, Vinícius Júnior avait lui aussi privilégié dès le départ la possibilité de rester au Santiago Bernabéu.

La confiance de Pérez : Le président du club, Florentino Pérez, considère la star brésilienne comme l’une des figures centrales du futur projet du Real Madrid.

Le rôle de Mourinho : L’entraîneur de l’équipe, José Mourinho, a également participé activement aux négociations et a pleinement convaincu le joueur de rester au club.

Rappelons que, profitant du fait qu’il ne restait qu’un an au contrat de Vinícius avec le Real Madrid, le club londonien Arsenal avait entrepris d’importantes démarches pour recruter le Brésilien.

Les statistiques de Vinícius à Madrid

Le talent brésilien défend les couleurs du Real Madrid depuis 2018 et est déjà devenu l’une des principales armes de l’équipe.

La saison dernière en Liga, il a disputé 36 rencontres et a inscrit 16 buts ainsi que 5 passes décisives .

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