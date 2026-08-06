Des scientifiques alertent d’un grave danger : l’année la plus chaude de l’histoire se profile

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Des scientifiques alertent d’un grave danger : l’année la plus chaude de l’histoire se profile

2026 pourrait être enregistrée comme l’année la plus chaude de l’histoire de l’humanité. Les climatologues du monde entier ont lancé un sérieux avertissement, soulignant la forte probabilité que les températures mondiales battent encore de nouveaux records.

Selon les experts, le renforcement du phénomène naturel El Niño observé dans l’océan Pacifique, ainsi que la hausse sans précédent de la température des eaux océaniques, pourraient entraîner une forte augmentation des températures de l’air dans le monde entier.

Les scientifiques indiquent que, ces derniers mois, la température à la surface des océans a atteint un niveau jamais enregistré depuis le début des observations pluriannuelles. Cela pourrait libérer davantage de chaleur dans l’atmosphère et accroître le nombre et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes.

Selon les chercheurs, si cette tendance se maintient, des vagues de chaleur prolongées, des sécheresses, des incendies de forêt et de fortes précipitations pourraient survenir plus fréquemment dans plusieurs régions du monde.

Les experts soulignent que ce phénomène est influencé non seulement par El Niño, mais aussi par l’augmentation annuelle de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Selon eux, le changement climatique s’accélère et fait émerger de nouveaux problèmes écologiques dans différentes régions de la planète.

Océan PacifiqueEl Niño
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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