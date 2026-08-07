Marché des transferts de la Juventus : postes problématiques et analyse de l’effectif

À trois semaines et demie de la clôture du mercato, les lacunes actuelles de l’effectif de la Juventus et les options de l’équipe dans chaque ligne font l’objet de discussions approfondies. Selon Ixbt.com, même si les Turinois disposent d’un effectif élargi de 28 joueurs, certaines positions présentent encore des insuffisances évidentes, tant quantitatives que qualitatives. Goal.com rapporte ces informations.

Le club a procédé à plusieurs changements durant le mercato estival. Ekhator, Celik, Alajbegovic et Kolo Muani ont notamment rejoint l’effectif, tandis que Vlahovic a quitté l’équipe en tant qu’agent libre. Kostic est également parti libre, alors qu’Openda a rejoint Lyon, Rouhi Carrarese, Pedro Felipe le Racing Santander, Adzic Sassuolo et Joao Mario la Fiorentina.

Les interrogations au poste de gardien et en défense

Sur le papier, la Juventus dispose de trois gardiens : Di Gregorio, Perin et Pinsoglio. Toutefois, le fait que les contrats de Perin et Pinsoglio arrivent à expiration dans un an, ainsi que l’inadéquation de Di Gregorio, titulaire, avec les exigences de l’entraîneur et du club, suscitent de sérieuses préoccupations. Après l’abandon des pistes menant à Alisson et Emiliano Martinez, les Bianconeri étudient la possibilité de recruter le gardien japonais Suzuki en prêt via le Paris Saint-Germain.

Si la défense ne semble pas manquer de solutions sur le plan numérique, le staff technique émet des réserves concernant la qualité de l’effectif. Pour une défense à quatre, la Juventus peut compter sur Kalulu, Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Rugani, Cambiaso et Cabal. Cependant, il est souligné que des joueurs comme le défenseur de Bologne Lucumì, excellent dans la relance et la progression du ballon, correspondent davantage au style de jeu exigé par l’entraîneur.

Les problèmes au milieu de terrain et dans la construction du jeu

Dans un 4-2-3-1, l’effectif actuel compte un nombre excessif de milieux centraux, avec pas moins de sept joueurs : Locatelli, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Miretti, Douglas Luiz et Arthur. Les trois premiers sont considérés comme intransférables, tandis que les offres pour Koopmeiners et Miretti seront étudiées. L’avenir des deux Brésiliens reste en revanche incertain.

Depuis plusieurs années, la Juventus souffre toujours de l’absence d’un regista de la qualité d’Andrea Pirlo ou de Miralem Pjanic. Le club compte de nombreux joueurs, mais il lui manque un leader capable de maintenir un haut niveau de qualité dans le jeu, et la direction poursuit ses recherches pour combler cette lacune.