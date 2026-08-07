Vincent Kompany fixe au Bayern Munich l’objectif d’un triplé historique

Vincent Kompany s’est fixé de grandes ambitions comme entraîneur du Bayern Munich et a confirmé que son équipe visait un triplé historique cette saison. Selon Goal.com, le technicien belge entend emmener le géant allemand vers de nouveaux sommets, tout en avertissant que le chemin ne serait pas facile. L’entraîneur munichois a clairement déclaré que la priorité du club était de remporter le trophée de la Ligue des champions. À ce sujet, Goal.com rapporte ce qui suit.

Avant le match amical contre Aston Villa à Hong Kong, Kompany a déclaré ne pas craindre la pression, tout en soulignant l’importance de se concentrer uniquement sur le prochain match pendant la saison. Selon lui, l’équipe devra donner le maximum à chaque rencontre et travailler sans relâche pour atteindre ses objectifs.

Les principales priorités du Bayern Munich

Nommé à la tête du Bayern Munich à l’été 2024, Kompany affiche des résultats réguliers depuis son arrivée au club. Sous ses ordres, l’équipe a remporté deux titres consécutifs de Bundesliga , ainsi que la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe Franz Beckenbauer. Malgré cela, l’entraîneur reconnaît qu’améliorer encore la qualité du jeu et reproduire les performances élevées des saisons précédentes constitue une tâche difficile.

Kompany a rappelé que le succès ne se mesurait pas seulement aux trophées remportés, mais aussi au nombre de buts inscrits et à la régularité des victoires. Selon lui, porter l’équipe à un niveau supérieur exige une exécution parfaite, ce qui représente un processus très complexe.

Renforcer l’effectif et les chances de réaliser le triplé

Soulignant qu’un effectif large et en bonne santé était indispensable pour réussir en Bundesliga, en Coupe d’Allemagne et sur la scène européenne, Kompany a également évoqué l’activité du club sur le marché des transferts. Le Bayern Munich a dépensé environ 100 millions d’euros lors du mercato et recruté des joueurs comme Nathaniel Brown et Ismael Saibari. Cela renforce encore les possibilités d’une équipe emmenée par Harry Kane, Michael Olise et Luis Díaz.

Selon l’entraîneur, pour lutter avec succès sur trois fronts pendant la saison, tout l’effectif doit être en pleine forme et le staff technique doit savoir exploiter correctement les qualités des joueurs. La direction du Bayern Munich et le staff mettent tout en œuvre pour atteindre les objectifs ambitieux fixés.