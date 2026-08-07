Real Madrid et José Mourinho : l’équilibre entre les stars et la défense

Le Real Madrid traverse un sérieux défi tactique pour associer ses stars et assurer la solidité défensive. Malgré une ligne d’attaque exceptionnellement puissante depuis le retour de José Mourinho aux commandes, les spécialistes craignent que cette force ne compromette l’équilibre du bloc défensif. Selon Ixbt.com, le club a officiellement annoncé la prolongation du contrat de l’attaquant brésilien Vinicius Junior, une opération qui coïncide avec une période de transition pour l’équipe. Ces informations ont été relayées par Goal.com qui les rapporte.

Le Real Madrid dispose actuellement d’une véritable armada offensive. Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrygo, de retour de blessure, sont rejoints par les recrues Yan Diomande et l’attaquant espagnol Carlos Espí. Toutefois, la plupart de ces joueurs sont peu enclins à fournir le travail défensif, ce qui pose un défi majeur à l’entraîneur de l’équipe.

Discipline tactique et responsabilités défensives

José Mourinho s’est toujours appuyé sur une discipline tactique stricte et une défense de fer au cours de sa carrière. Réunir une telle constellation de stars au sein d’un mécanisme collectif sans perdre la solidité défensive constitue un immense défi pour le technicien portugais. La solution commencera par une nouvelle répartition des rôles offensifs, car des joueurs comme Vinicius Junior, Mbappé et Rodrygo évoluent généralement avec beaucoup de liberté, laissant des espaces dans leur dos.

Le technicien expérimenté imposera de l’ordre même à ses plus grandes stars et attribuera à chacun des consignes défensives précises. Dans ce système, personne ne bénéficiera d’un traitement de faveur : chaque joueur devra remplir son rôle, sans exception. Kylian Mbappé devra notamment presser le latéral droit adverse dans les moments clés, tandis que Vinicius devra revenir lors des contre-attaques pour couvrir le latéral gauche.

Répartition des rôles dans l’axe et sur les ailes

Au milieu de terrain, Jude Bellingham, doté d’une endurance remarquable, jouera le rôle de principal point d’ancrage. En participant aux transitions offensives et en revenant aider dans l’axe, il préservera l’équilibre du collectif. De retour dans le groupe, Rodrygo deviendra un joueur essentiel dans les matches les plus difficiles, capable d’abattre un important travail défensif et d’offrir à l’entraîneur des options de rotation.

Yan Diomande et Carlos Espí, qui complètent l’effectif, seront des armes essentielles pour mettre en place le pressing. Grâce à sa grande taille, Espí prendra l’avantage dans les duels aériens et contribuera à neutraliser les longs ballons. Yan Diomande, lui, participera activement à la fermeture des espaces sur les ailes grâce à sa grande vitesse.